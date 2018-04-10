Abdullah Gül'e kötü haber!

Ankara Analitik şirketi tarafından 14-24 Mart 2018 tarihleri arasında “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum Araştırması” sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Türk'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırma 26 ilde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden toplam 1619 denekle, akıllı cep telefonlarına indirilen ve özel olarak tasarlanan ‘Survey123 for ArcGIS” uygulaması üzerinden yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.

Örneklemin seçilmesinde bölge, nüfus oranlarına göre aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem uygulandı. Görüşülen deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet kotası dikkate alındı. Örneklem seçilirken YSK ve TÜİK verilerinden faydalanıldı. İşte Ankara Analitik Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin verilerinin ilginç sonuçları;

Ankete katılan deneklerin %42,72’si AK Parti – MHP ittifakını desteklediğini, %40,72’si bu ittifakı desteklemediklerini ifade etmektedir. %16,56’lık bir kesim ise Kararsız olduklarını belirtmektedir.