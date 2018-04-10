13 yaşında ama daha yeni dünyaya geldi!

ABD'de yaşayan 43 yaşındaki Nancy Weiss ve eşi ülke gündemine oturdu...Nedeni ise bir 'evlatlık embriyosu.'Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu.43 yaşındaki Nancy Weiss, yıllardır tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olmaya çalışıyordu. Çift, tedaviyle 5 kez hamile kalmaya çalıştı.Ancak bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi.Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu. Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da göze aldılar ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Haber, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere heyecanla karşılandı.Kaynak:Hürriyet