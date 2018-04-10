Eşini bir haftalığına arkadaşına verdi!

Premier Lig’deki Manchester derbisi üzerine Afrika’da inanılmaz bir bahis oynandığı ortaya çıktı. Manchester City’nin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıyı iki farklı önde kapadı. Ancak United ikinci yarıda üç gol birden bularak karşılaşmayı kazandı.Maç üzerine bahse giren taraftarlardan, City’nin yenilmeyeceği üzerine oynayan taraf, ilk yarı takımının iki gol bulmasıyla artık zaferden emin hale gelmişken, ikinci yarı büyük bir yıkım yaşadı. City üzerine girdiği bahiste eşini öne süren talihsiz bahisçi kaybetti.Tarafların anlaşma metninde “Eğer Manchester City Premier Lig şampiyonluğunu bu maçta ilan edemezse, eşimi bir haftalığına arkadaşıma vereceğime söz veriyorum. Bu anlaşmayı baskı altında yapmıyorum ve akli dengim yerinde” ifadeleri dikkat çekti.(Onur Dinçer / Skorer)