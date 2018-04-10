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Bu haber 10 Nisan 2018 15:48:25 Tarihinde eklenmiştir.

Deniz Baykal'la,ilgili bomba iddia

Baykal'ın eşi bile yanına girebilmek için bir dizi işlemden geçiriliyor.

Deniz Baykal'la,ilgili bomba iddia

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca önce Ankara’da özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal’ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü. 75 gün Almanya'da da tedavi gören Deniz Baykal'ın son durumunu Sözcü yazarı Saygı Öztürk köşesinde yazdı.

İşte yazının o bölümü:
 
CHP'nin önceki genel başkanı, Türk siyasetinin önemli ismi, bilge politikacı Deniz Baykal'ın bir an önce iyileşmesi için dua edeni, sağlığı için iyi dileklerde bulunanı, seveni çoktur. 16 Ekim 2017 tarihinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında, sağlık durumuyla ilgili her gün açıklama yapılıyordu.Şimdi ise Baykal, hiçbir biçimde gündeme gelmiyor, sadece “Durumu iyiye gidiyor” demekle yetiniliyor. Açıkçası Baykal'ı eşi, oğlu, kızı ve tabii ki sağlık görevlileri dışında gören de yok.
 

"HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SANIYORUZ AMA..."

 
Baykal da ülkenin onca sorunu varken, sağlık durumuyla gündeme gelmeyi istemiyor. Biz, her şeyin yolunda gittiğini sanıyoruz ama aslında çok kötü olaylar olmuş. Bu durum, Baykal'ın tedavi için 5 Aralık 2017 tarihinde Almanya'ya götürüldüğünde ortaya çıkmış. Baykal, Almanya'ya götürüldüğünde, hastane mikrobu taşımadığına, hastanede bu mikrobun bulunmadığına ilişkin rapor verilmiş.
 

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA

 
Bu rapora göre Almanya'da hastaneye kabul edilmiş. Açıkçası, Baykal'ın durumuyla ilgili verilen raporla, orada yapılan tetkikler örtüşmedi. Aslında Almanya'daki hastane, bu durumdaki hastaları kesinlikle kabul etmiyor. Ancak, Baykal gibi saygın bir siyasetçi için Almanlar ilkelerini bozup gerekli duyarlılığı gösterdi. Gerçeği yansıtmayan rapor düzenlenmesi, hastanelerimize olan güveni azalttı. Almanya'da rahatsızlığıyla ilgili tedaviye hemen geçilemedi. Hastane enfeksiyonunun giderilmesine ağırlık verildi. Almanya'da hastane mikrobuna karşı büyük bir duyarlılık var. Öyle çat kapı hastayı ziyaret etmek, yanında oturmak yok. Vefakar eşi Olcay Hanım, Deniz Bey'in yanına girebilmek için bir yığın işlemden geçiriliyordu. Baykal'ı ziyaret etmek, rahatsızlığı sırasında yanında olmak isteyen çok sayıda kişi vardı. Ancak onlara da “Gitmeyin, görüşemezsiniz” deniliyordu.
 
Baykal'ın en yakınında olan isimlerden Yılmaz Ateş, Osman Kaptan, Ömer Lütfi Baydar da çok arzulamalarına rağmen Baykal'la hiç görüşemedi. Almanya'da 75 gün kalan Baykal, Türkiye'ye getirildi ve tedavisi şimdi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Baykal'a hastanede büyük özen gösteriliyor. Giriş-çıkışlar denetim altında olsun diye bir katta sadece Baykal'ın bulunduğunu öğreniyoruz. Eğer programda bir değişiklik olmazsa Baykal 20 Nisan'da, Bilkent'te bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve tedavisine orada devam edilecek.
 

YİNE GÖRÜŞEMEDİ

 
Almanya'da Baykal için uygulanan ziyaretçi alınmaması kuralı, şu anda bulunduğu hastanede de tam ve eksiksiz bir biçimde sürüyor. Olsun. Yine de sevenleri göremeyeceklerini bile bile hastaneye gidiyor. Örneğin, Kılıçdaroğlu görüşemeyeceğini bilmesine rağmen Baykal'ın Almanya'da tedavi gördüğü hastaneye gitmişti. Önceki pazar günü hastaneye gelenlerden birisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, Almanya'da olduğu gibi yine Baykal'la görüşemedi. Bunun altından kimse başka bir anlam çıkarmasın. Sadece, Baykal'ın bir an önce iyileşmesini dilesin.
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