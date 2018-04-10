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Bu haber 10 Nisan 2018 15:47:13 Tarihinde eklenmiştir.

Suudi Prens'e porno faturası!

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) Paris'i ziyaret ettiği sırada, bir Fransız porno film şirketi, en önde gelen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin parasını ödemediği gerekçesiyle kraliyet ailesine dava açtı.

Suudi Prens'e porno faturası!

Söz konusu kişi, 1975-2015 arası 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal. Mahkemeye sunulan kanıtlar arasında, prensin en sevdiği metresin siyah erkekle çektiği sahnelerden bir fotoğraf da var.

Dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal'ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, porno filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız porno film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin euro'luk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan'ın de facto lideri MbS'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'i ziyaret etmesine denk geldi.
 
Dava dilekçesinde Faysal'ın, en sevdiği metresinin başrolde oynadığı porno filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekan olarak Paris'teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı belirtildi.
 

'ÖDEME, TASDİK OLACAK'

 
Talep edilen para Suudi kraliyet ailesinin devasa servetine kıyasla çölde kum tanesi gibi olsa da ödemenin yapılması Suudi kraliyetinin Paris'teki evlerinden birinin prono film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak.
 
Faysal'ın evlendiği kuzeninden 3 erkek ve 3 kız çocuğu var.
 
Daire artık Faysal'ın çocuklarına ait ve onlar da babalarının böyle faaliyetlerde bulunduğunu yalanlayıp borcu ödemeyi reddediyor.
 
Aile Fransa'da değilken emlakla ilgilinen şirket, Atyla'nın porno film çekimleri için kendilerinden herhangi bir hizmet talep etmediğini söyledi.  
 

METRESLİ FİLMDEN BİR FOTOĞRAF

 
Davacıların mahkemeye sunduğu kanıtlara göreyse Faysal, en sevdiği metresi olan Faslı kadına vasiyetinde Paris'te bir daire ve nakit para miras bıraktı. Ve bu kadının siyah bir erkek oyuncuyla çektiği sahnelerin montajlanmasına dair bir fotoğraf kanıt dosyasına konuldu.
 
Faysal'ın asistanıyla şirket arasındaki e-posta yazışmaları da kanıtlar arasında. Birinde Suudi prensi şu talimatları veriyor:
 
''Erkeğin refikasına şiddet kullanarak değil, becerilerini, kudretini ve Allah vergisi armağınını kullanarak hükmetmesi önemli.''
 

'BAĞLAMA' SEVMİYORMUŞ

 
Çekilen sahnelerle ilgili prensin asistanından şöyle bir uyarı geliyor:
 
''Hala beğenmedi. Ellerin, gözlerin bağlı olmasından hoşlanmıyor. Yenisini yapın.''
 
Kanıtlar arasında henüz porno filmler yok, ama şirket gerek olursa filmleri de sunacağını belirtti.
 
FRANSA, SUUDİ PRENSESİ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMIŞTI
 
Mahkeme dışında iki taraf bir anlaşmaya varamazsa dava eylülde başlayacak. Bu Fransa'nın Suudi kraliyetiyle ilk mahkemelik oluşu değil.
 
Aralık 2017'de Fransa, Suudi Veliaht Prensi'nin kızkardeşi olan Suudi Prensesi Hassa Bin Selman için Paris'te bir ressam-dekoratörü dövdürttüğü iddiasıyla uluslarası tutuklama emri çıkarmıştı.
 
İddiaya göre 43 yaşındaki Prenses Hassa'nın ''O köpeği öldürmen lazım, yaşamayı hak etmiyor'' diye emir verdiği silahlı koruması dekoratörü saatlerce dövüp tehdit ettikten sonra prensesin ayaklarını öptürmüştü.
 
PRENSES PARİS'TEN KAÇMIŞTI
 
Suçlamalar karşısında yargı muafiyeti getiren diplomatik dokunulmazlığı olduğunu savunan Suudi Veliahtı'nın kızkardeşi, süreç devam ederken 2016'da Paris'i terk etmişti.
 
MBS İLE ÜÇ GÜN
 
Şimdi Fransa, üç haftalık ABD ziyaretini tamamlayan Suudi Veliaht Prensi'ni üç gün boyunca ağırlayacak.
 
Sputnik
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