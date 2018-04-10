​AVANTAJ URFASPOR’DA, TOP SAHADA FUTBOLCUDA , TRİBÜN DE TARAFTARDA

TFF 2.Lig beyaz grupta amansız mücadele dün yine devam etti. Şampiyonluk, play off ve küme düşme takımlarının mücadeleleri bu ligin son haftaya kadar kilidinin açılmayacağını gösteriyor.Kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor - Sakaryaspor ile 2-2- berabere kaldı ama oynadığı üstün futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu.Altay kimilerine göre hesapta olmayan bir mağlubiyet aldı ama Karşıyakanın son haftalarda oynadığı futbol ile Altay’ı yenmesi sürpriz olmadı. Rakibi hafife almanın bedeli Altay’a pahalıya patladı hem mağlup oldular hem de teknik direktör İsmet Taşdemir’in istifa etmesine maruz kaldılar.Zonguldak deplasmanın da 1-0 geriye düşen Gümüşhane yine maçın son bölümlerinde bulduğu golle ancak beraberliği kurtarabildi.Altay, Gümüşhane ve Sakarya'nın 7 puan kaybettiği 30. Haftada Urfaspor - Hacettepe’yi 2-0 mağlup ederek aldığı 3 puanla haftayı 10 puan almış gibi kapattı.Kalan son 4 maçta Altay hoca istifası kaosu ile birlikte Bugsaş, Hacettepe, Pendik Gümüşhane maçlarıyla şansının az olduğu gibi görünse de kan değişikliği olumlu sonuç verirse 4 maçta 10 puan alsa dahi ligi 64 puan ile bitirecek.Gümüşhane: Kahramanmaraş, Urfaspor, Nazilli ve son hafta Altay maçlarından maksimum çıkaracağı 7 puan ile ligi 64 puanda bitirecek.Sakaryaspor: fikstür avantajı ile son 4 haftaya girse de Konya Selçuklu maçın da kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan Beykan Şimşek’in son hafta oynayacağı Bandırma maçına kadar eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissedecek. Bu hafta iç sahada Kırklareli ,Niğde belediye ve Silivri maçları deplasman son hafta iç sahada Bandırma ile oynayacağı final maçı olacak. Karşıyaka’nın bu hafta Altay'a taktığı çelmeyi Sakarya da en zayıf görünen takımlardan yiyebilir. Sakarya'nın da maksimum 10 puan alacağını kabul edersek 64 puan ile ligi tamamlayacaklar.Gelelim Urfaspor’a:Dün Hacettepe maçında Ahmet Taşyürek belki de en ideal 11’i sahaya sürdü. İlk defa risk alarak takımı tamamen hücuma dönük futbol oynattı ve bunun sonuncunda 3 puanı aldı. Hacettepe takımının çok ciddi hiçbir pozisyonu olmadı.Dünkü maçta özellikle Fevzi Özkan ve Şaban Özel yüreklerini ortaya koyarak mükemmel bir maç çıkardılar. Fakat haftalar önce dem vurduğum Feridun Kıroğlu maçın en kötü adamıydı. Hiç bir futbolcu takımın üstünde değildir hocanın onu oyundan almasına verdiği tepkiyi anlayamadım. Maç içeresinde hiçbir olumlu iş yapmadı daha çok takımı bozdu. Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine değil de soyunma odasına gitmesi takım ruhundan uzak olduğunun göstergesi ama hepsinden acısı formayı üzerinden çıkarıp saha içinde ki takım arkadaşlarına sözlü tavırları affedilecek gibi değil. Zaten 4. Sarı kartını görerek Pendik maçında olmayacak ama hocanın ve yönetimin bu futbolcunun dikkatini çekerek gerekirse kalan haftalarda yedek soyundurması lazım.Kalan dört hafta da artık ipler Urfaspor’un kendi elinde. Pendik deplasmanı, Gümüşhane maçı çok önemli bu iki maçtan alınacak 6 puan Zonguldak ve Maraş maçlarının rahat bir şekilde alınmasını sağlayacak. Urfaspor’un bu saatten sonra kaybetme, berabere kalma lüksü yok dört de dört yapıp 67 puanla ligi forse edip rakiplerini ekarte edecek.Peki bu nasıl olacak? Tabi ki önce futbolcular sahada maçın son dakikasına kadar savaşacak, Taraftarlar Gümüşhane maçında stadı 30 bin kişi ile doldurup maçın son düdüğüne kadar takımlarını destekleyecek, Kent’teki tüm dinamikler artık harekete geçecek, kentin caddelerine sarı yeşil bayraklar asılacak, Belediyeler, Stk’lar hükmünce galibiyet pirimi açıklayacak, yönetim son dört haftayı tesiste geçirecek tüm kesimler birlik beraberlik içinde 5 mayısa kadar Urfaspor’a yoğunlaşacak. Çok zor değil ipler Urfaspor’un elinde hepimiz bu ipin ucundan tutup Urfaspor’a güç verelim ve şampiyonluğa ortak olalım.Herkese saygılar