EDHO'ya,Kurtlar Vadisi'nden flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 98. bölümünden itibaren, ortalığı karıştıracak bir karakter dahil oluyor.Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yaşar Ağa karakteri ile akıllarda yer eden usta oyuncu Seda Yıldız, bu hafta Reşit karakteri ile diziye dahil oluyor.