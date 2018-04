Vali Erin: Fransızlar Yedikleri Tokadı Unutmuş

Yıldız meydanından başlayıp Haleplibahçe’ye kadar devam eden ve büyük bir katılımla gerçekleşen korteje, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kamu kurum kuruluşları amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Haliliye Belediyesi mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde, Yıldız meydanından başlayıp Haleplibahçe’de sona eren yürüyüşe, esnaf da işyerlerine astığı Türk Bayraklarıyla destek oldu. Haleplibahçe’deki mehteran konseri ve halk oyunları gösterilerinden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi; “Bundan 98 yıl önce şanlı ecdadımız bir olup, beraber olup, kardeşçe bu kutsal toprakların mücadelesini vermişler. 12’ler olmuşlar, kollarını sallamışlar, topları oynatmışlar. Bu vatana, bu şehire göz dikenin gözünü çıkarmışlar. Bu ruh, her zaman bu topraklarda vardır. Bu ruh, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı operasyonunda kendini gösterdi. Gerek mülki ve askeri erkan, gerekse tüm aileler hepimiz, 13 ilçe olarak söz konusu vatan ise gerisi teferruattır anlayışıyla her zaman bir olup, beraber olduk. Vatanı müdafaada ve savunmada kan akıtmışız, şehit vermişiz. Yeri geldiğinde yine canımızı vermek için gözümüzü kırpmadığımızı dünya biliyor. Bu vesile ile, şanlı şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunda canlarını veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum” dedi.Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz diyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bu kurtuluş gününü bize armağan eden kahraman 12’ler başta olmak üzere, şanlı atalarımızı, dedelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Şanlıurfa gibi vatan topraklarımızı bize hür, özgür ve bağımsız kılan, büyük fedakârlık, büyük feragat ve özveri gösteren tüm dedelerimizi, atalarımızı ve halen canını bu vatan, bu millet, bu bayrak ve bu devlet için, dini için, inancı iççin feda etmekten geri durmayan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.Bu günleri anmanın ve gündeme getirmenin bir amacı olduğunu kaydeden Vali Erin, “Yüz yıl sonra karşı karşıya kaldığımız, bir sınama, bir tehdit var. İki sene sonra Şanlıurfa’nın düşmandan kurtuluşunun yüzüncü yılını kutlayacağız. 100 sene önce imkânları emperyalist güçlerce ellerinden alınmış, yok edilmeye çalışılan ufacık Anadolu toprakları, vatanımız ve yokluk, imkânsızlık içerisinde ortaya konan büyük bir kahramanlık, dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir fedakârlık ve özveri var. O adanmışlık ve inanç, bizleri 100 sene bu topraklarda hür ve bağımsız kıldı. Bugün geldiğimiz noktada, hemen yanıbaşımızda bu kutsal vatan topraklarını kuşatmaya yönelik aynı güçlerin, aynı zihniyetin, bir kısmının ismi değişmiş olmakla birlikte aynı haçlı zihniyetinin kumpasları, planlarıyla ve teşebbüsleri ile karşı karşıyayız. Yurt içinde bunu zaman zaman denediler. 15 Temmuz bunların eseridir. Bu ihanet teşebbüsünü gerçekleştiren güçlerle, zaman zaman milletin iradesine ipotek koyan zihniyetlerin hepsi birdir. Başarılı olamadılar, muvaffak olamadılar. Kahraman milletimizin geçmişiyle olan bağlarını koparamadılar. Bugün, yeniden mehter takımımızın ortaya koyduğu performansta ifade ettiği gibi, ‘Türkler geliyor’. Yeni bir diriliş ile karşı karşıyayız. Kürtlerle, Araplarla, Çerkezlerle tekrar Türkler geliyor. Bunu engelleyemeyecekler. Alparslan’ın çocukları, Selahaddin’in torunları, Halid bin Velid’in evlatları bunlara yüz sene önce verdiği dersi tekrar vermeye hazır ve nazırdır” diye konuştu.Düne kadar Amerika’nın ve bazı batılı ülkelerin Suriye sınır hattı boyunca teröristleri eğiterek, donatarak, hazırlayarak içeride çıkaracakları kaostan sonra ülkemize saldırtma planları yaptığını anımsatan Vali Erin, “100 sene önce gerçekleştiremedikleri planlarını bu topraklar üzerinde tatbik etmek istediler. Afrin’e giremezsiniz dediler. Elbab’a, Cerablus’a gidemezsiniz dediler. 15 Temmuz ihanet teşebbüsünden sonra zaafiyete uğradığını değerlendirdikleri kahraman silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin ve yormaya çalıştıkları devletimizin kendi derdiyle dertleneceğini ve hemen yanıbaşımızda kurdukları tuzaklara müdahale edemeyeceğimizi zannettiler. Allah’ın izniyle bugün, tarihi bilinci ve şuuru en üst düzeye gelmiş olan bu millet, milletini temsil eden devleti ve devleti temsil eden yönetenleri ve peygamber ocağı olarak andığımız kahraman silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve tüm güvenlik birimlerimizle hepsini şaşırtıyoruz ve şaşırtmaya devam edeceğiz” diyerek, Afrin’in temizlenmesine dikkat çekti.Amerika’dan sonra Fransızlar’ın sınır boyumuza yığılmaya başladığına dikkat çeken Vali Erin, “Fransızlar; dedelerimizden, atalarımızdan, 12’lerden ve onların önderliğinde 98 sene önce yedikleri Osmanlı tokadını unutmuşa benziyorlar. Bir yerlerinin kaşındığını görüyor ve izliyoruz. Bu millet ve Şanlıurfa, 100 sene öncekinden çok daha şiddetlisini Fransız’ına, İngiliz’ine, Amerika’sına ve bunların besledikleri terör örgütlerine vermeye muktedirdir ve kararlıdır” diye konuştu.Fiilen bir savaşın içinde olduğumuzu, dolaysıyla birlik ve beraberliğin her şeyden çok önem kazandığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın kurtuluş yıldönümünün, emperyalizmin gerçek niyetinin anlaşılmasına vesile olmasını diledi. Vali Erin, kurtuluş kutlamalarının 11 Nisan’a kadar devam hatırlatarak, organizasyona emek veren belediye başkanlarını ve çalışanlarını tebrik etti.