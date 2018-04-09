Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Nisan 2018 17:06:44 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin: Fransızlar Yedikleri Tokadı Unutmuş

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Vali Erin: Fransızlar Yedikleri Tokadı Unutmuş

Yıldız meydanından başlayıp Haleplibahçe’ye kadar devam eden ve büyük bir katılımla gerçekleşen korteje, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kamu kurum kuruluşları amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

 Haliliye Belediyesi mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde, Yıldız meydanından başlayıp Haleplibahçe’de sona eren yürüyüşe, esnaf da işyerlerine astığı Türk Bayraklarıyla destek oldu. Haleplibahçe’deki mehteran konseri ve halk oyunları gösterilerinden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi; “Bundan 98 yıl önce şanlı ecdadımız bir olup, beraber olup, kardeşçe bu kutsal toprakların mücadelesini vermişler. 12’ler olmuşlar, kollarını sallamışlar, topları oynatmışlar. Bu vatana, bu şehire göz dikenin gözünü çıkarmışlar. Bu ruh, her zaman bu topraklarda vardır. Bu ruh, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı operasyonunda kendini gösterdi. Gerek mülki ve askeri erkan, gerekse tüm aileler hepimiz, 13 ilçe olarak söz konusu vatan ise gerisi teferruattır anlayışıyla her zaman bir olup, beraber olduk. Vatanı müdafaada ve savunmada kan akıtmışız, şehit vermişiz. Yeri geldiğinde yine canımızı vermek için gözümüzü kırpmadığımızı dünya biliyor. Bu vesile ile, şanlı şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunda canlarını veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum” dedi.

 Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz diyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bu kurtuluş gününü bize armağan eden kahraman 12’ler başta olmak üzere, şanlı atalarımızı, dedelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Şanlıurfa gibi vatan topraklarımızı bize hür, özgür ve bağımsız kılan, büyük fedakârlık, büyük feragat ve özveri gösteren tüm dedelerimizi, atalarımızı ve halen canını bu vatan, bu millet, bu bayrak ve bu devlet için, dini için, inancı iççin feda etmekten geri durmayan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Bu günleri anmanın ve gündeme getirmenin bir amacı olduğunu kaydeden Vali Erin, “Yüz yıl sonra karşı karşıya kaldığımız, bir sınama, bir tehdit var. İki sene sonra Şanlıurfa’nın düşmandan kurtuluşunun yüzüncü yılını kutlayacağız. 100 sene önce imkânları emperyalist güçlerce ellerinden alınmış, yok edilmeye çalışılan ufacık Anadolu toprakları, vatanımız ve yokluk, imkânsızlık içerisinde ortaya konan büyük bir kahramanlık, dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir fedakârlık ve özveri var. O adanmışlık ve inanç, bizleri 100 sene bu topraklarda hür ve bağımsız kıldı. Bugün geldiğimiz noktada, hemen yanıbaşımızda bu kutsal vatan topraklarını kuşatmaya yönelik aynı güçlerin, aynı zihniyetin, bir kısmının ismi değişmiş olmakla birlikte aynı haçlı zihniyetinin kumpasları, planlarıyla ve teşebbüsleri ile karşı karşıyayız. Yurt içinde bunu zaman zaman denediler. 15 Temmuz bunların eseridir. Bu ihanet teşebbüsünü gerçekleştiren güçlerle, zaman zaman milletin iradesine ipotek koyan zihniyetlerin hepsi birdir. Başarılı olamadılar, muvaffak olamadılar. Kahraman milletimizin geçmişiyle olan bağlarını koparamadılar. Bugün, yeniden mehter takımımızın ortaya koyduğu performansta ifade ettiği gibi, ‘Türkler geliyor’. Yeni bir diriliş ile karşı karşıyayız. Kürtlerle, Araplarla, Çerkezlerle tekrar Türkler geliyor. Bunu engelleyemeyecekler. Alparslan’ın çocukları, Selahaddin’in torunları, Halid bin Velid’in evlatları bunlara yüz sene önce verdiği dersi tekrar vermeye hazır ve nazırdır” diye konuştu.

Düne kadar Amerika’nın ve bazı batılı ülkelerin Suriye sınır hattı boyunca teröristleri eğiterek, donatarak, hazırlayarak içeride çıkaracakları kaostan sonra ülkemize saldırtma planları yaptığını anımsatan Vali Erin, “100 sene önce gerçekleştiremedikleri planlarını bu topraklar üzerinde tatbik etmek istediler. Afrin’e giremezsiniz dediler. Elbab’a, Cerablus’a gidemezsiniz dediler. 15 Temmuz ihanet teşebbüsünden sonra zaafiyete uğradığını değerlendirdikleri kahraman silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin ve yormaya çalıştıkları devletimizin kendi derdiyle dertleneceğini ve hemen yanıbaşımızda kurdukları tuzaklara müdahale edemeyeceğimizi zannettiler. Allah’ın izniyle bugün, tarihi bilinci ve şuuru en üst düzeye gelmiş olan bu millet, milletini temsil eden devleti ve devleti temsil eden yönetenleri ve peygamber ocağı olarak andığımız kahraman silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve tüm güvenlik birimlerimizle hepsini şaşırtıyoruz ve şaşırtmaya devam edeceğiz” diyerek, Afrin’in temizlenmesine dikkat çekti.

Amerika’dan sonra Fransızlar’ın sınır boyumuza yığılmaya başladığına dikkat çeken Vali Erin, “Fransızlar; dedelerimizden, atalarımızdan, 12’lerden ve onların önderliğinde 98 sene önce yedikleri Osmanlı tokadını unutmuşa benziyorlar. Bir yerlerinin kaşındığını görüyor ve izliyoruz. Bu millet ve Şanlıurfa, 100 sene öncekinden çok daha şiddetlisini Fransız’ına, İngiliz’ine, Amerika’sına ve bunların besledikleri terör örgütlerine vermeye muktedirdir ve kararlıdır” diye konuştu.

Fiilen bir savaşın içinde olduğumuzu, dolaysıyla birlik ve beraberliğin her şeyden çok önem kazandığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın kurtuluş yıldönümünün, emperyalizmin gerçek niyetinin anlaşılmasına vesile olmasını diledi. Vali Erin, kurtuluş kutlamalarının 11 Nisan’a kadar devam hatırlatarak, organizasyona emek veren belediye başkanlarını ve çalışanlarını tebrik etti.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿