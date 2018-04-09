İşte Tosun’un istihbaratçısı!

PARAYI GÖRÜNCE İSTİFA ETMİŞ

Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dalga operasyonlarda Maltepe'de gözaltına alınan H.C.'nin Çiftlik Bank soruşturmasında kritik isim olduğu ortaya çıktı.Milliyet'te yer alan habere göre, H.C Çiftlik Bank’ın Balıkesir bölge bayisi... Ayrıca önceki gün Balıkesir’de yapılan operasyonda ele geçirilen bitcoin makineleriyle de bağlantılı bir isim. H.C, Hakkâri’de astsubay olarak görev yaptığı dönemde Çiftlik Bank ile tanışmış ve tanıdığı birçok askeri de sisteme dahil etmiş.Halen gözaltında olan H.C kısa sürede ciddi paralar kazanınca askerlikten istifa ederek tamamen Çifltlik Bank organizasyonuna dahil olmuş. Hesabında 70 milyon liraya yakın para giriş çıkışı tespit edilen H.C, Çiftlik Bank’ın en çok kazanan bayilerinden biri olarak gösteriliyor. Şubat ayında Mehmet Aydın ile anlamazlığa düştüğü iddia edilen H.C hakkındaki soruşturma devam ediyor. Son yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.