Çanakkale’de Şanlıurfa Rüzgarı Esti

Spor Genel Müdürlüğünün Sporun tabana yaygınlaştırılması ve Olimpiyat hazırlık merkezlerine daha fazla sporcu kazandırmak amacı ile organize ettiği Anadolu Yıldızlar Liginin final müsabakaları 06-08 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de yapıldı.Müsabakalar sonunda Şanlıurfa’lı Judoculardan30kg Ahmet Baykekin 2.38kg Kemal Ayaz 2.50kg Abdulkadir Teker 3.55kg Müslüm Ceylan 3.60kg Muhammed Reşit çiftçi 3.66kg Cumali Ceylan 2.73kg Kadir Alkan 1. oldu.Toplamda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Şanlıurfa’lı Judocular halinde de TÜRKİYE ŞAMPİYONU oldular.Müsabakaların ardından bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu; “Şanlıurfa Judo ailesi olarak ilimizde altyapı çalışmalarına ne kadar önem verdiğimizi Türkiye’nin en iyisi olarak birkez daha ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şanlıurfa’lı gençlerimize imkan verildikçe başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bizler bıkmadan, usanmadan gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz ve inanıyoruz ki Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Şanlıurfa’dan bir Dünya ŞAMPİYONU çıkacaktır. Buradan Şanlıurfa Judo ailemize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Judo Federasyonu Başkanımız Sn. Sezer Huysuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Nihat Çiftçi’ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sn. Hakan Keşküş’e ve Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali İhsan Delioğlu’na çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.