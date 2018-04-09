Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

"MENBİÇ VE AYNEL ARAB OPERASYONLARI BENCE BAŞLADI"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir konferans nedeniyle geldiği Konya’nın Beyşehir ilçesinde gazetecilerin “Sınır ötesi operasyonlar devam edecek mi? Menbiç operasyonu ne zaman başlayacak?” şeklindeki soruları cevaplandırdı.Mete Yarar, Türkiye’de şu anda 3 tane sınır ötesi operasyonun halen devam ettiğini vurgulayarak, “Bunlardan bir tanesi; şu anda bugün İdlib’de 9’uncu gözlem noktası kuruldu. Yani gözlem noktası dediğiniz yer aslında çatışmaların arasından geçerek yerler kuruyorsunuz. Bu da bir operasyon. Bugün itibariyle Kuzey Irak’ta yaklaşık 15 kilometrede yaklaşık 3 tane üs bölgesi kuruldu. Hem de nereye doğru? Kandile doğru bir ana hançer gibi ilerleyerek 15 kilometre Bu da büyük bir operasyon. Aynı zamanda Sincar’da teröristlerin bölgeden çıkartılmasıyla ilgili operasyon sürüyor. Bugün yine Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde insani yardım anlamında faaliyetler sürüyor. Aslında her biri sürüyor ve her biri de başarıyla takip ediliyor” dedi.Türkiye’nin Menbiç ve Aynel Arab’a düzenlemesi beklenen operasyonlarla ilgili olarak da Yarar, “Ama sizin sorduğunuz soru Menbiç ne zaman, Aynel Arab ne zaman başlayacak, diyorsanız? Bence başladı. Neden? Bu süreçte en önemli hazırlıklardan bir tanesi de siyasal anlamda ve karşı tarafla görüşmeler anlamında, yani diplomatik anlamda faaliyetler de aslında faaliyetin bir kısmıdır. Bugün Amerikalılarla, Rusya ile görüşüyorsanız, İran ve diğer muhataplarınızla görüşüyorsanız aslında bu operasyonun ilk safhası da başlamış demektir. Ben hepsinin beraber sürdürüldüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.