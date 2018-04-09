Ünlü besteci kalp krizi geçirdi!

2 damarına balon uygulanan, 2 tanesine de stent takılan Tekin, önce yoğun bakıma, ardından odasında müşahede altına alındı…Cengiz Tekin’in yarın taburcu edilmesi bekleniyor…1955 yılında İzmir’de dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin’in şarkılarını, Ferdi Tayfur olmak üzereAdnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi çok sayıda ünlü sanatçı okudu. Ayrıca yedi filmde de başrol oyunculuğu yapan Tekin, “Yaktın Beni Dünya” filmiyle Anadolu’da adından söz ettirmişti. Bir dönem İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerin ve “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlenen Cengiz Tekin’in, “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen bestesi, plakları ve albümleri bulunmaktadır.