“İBRAHİM TATLISES ORADA COŞTU SAĞ OLSUN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van İl kongresinde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınıra gittik Reyhanlı’ya İbrahim Tatlıses orada coştu sağ olsun. Yaylalar askerin türküsüdür. Ama orada yaylada bırakmadı. Ne dedi? “Afrin’i dolaş da gel.” Orada da bırakmadı, “Münbiç’i dolaş da gel” dedi." ifadelerini kullandı.İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:Geçen yıl turizmde Van adeta patlama yaptı. Ben diyorum ki Van’ın parası olanları gelin Van’da otellerin sayısını artıralım.İran cumhurbaşkanı Ankara’daydı konuştuk. Dediler ki, “Biz Van’a turist gönderiyoruz.”15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek biz altyapımızı yaparsak evet İran’dan Van’a, Ağrı’ya, Iğdır’a çok gelecek insan var.Sınıra gittik Reyhanlı’ya İbrahim Tatlıses orada coştu sağ olsun. Yaylalar askerin türküsüdür. Ama orada yaylada bırakmadı. Ne dedi? “Afrin’i dolaş da gel.” Orada da bırakmadı, “Münbiç’i dolaş da gel” dedi.Kardeşlerim evelallah biz önce Fırat Kalkanı harekatı ile bir adıma attık mı? Attık. Fırat kalkanından sonra Afrin’le ilgili adımımızı attık mı? Ve ne dedik? Durmak yok.Afrin’de son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak’ta 323 terörist etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik.