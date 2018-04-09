Asiye Evleniyor,Hem De Bakın Kiminle!

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu Öykü Gürman, ve sevgilisi reklamcı Fatih İçmeli’nin dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım evlilik söylentilerini alevlendirdi. Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle çok konuşulan Öykü Gürman özel hayatında mutluluğu yakaladı.

İLK EVLİLİĞİNİ YAVUZ BİNGÖL’LE YAPMIŞTI Öykü Gürman, ilk evliliğini Yavuz Bingöl ile yapmış ancak çift 1 yıl dolmadan boşanmıştı. TRABZON’DAKİ SETE ZİYARETTE BULUNUYOR Gürman, yaklaşık 8 aydır reklamcı Fatih İçmeler ile birlikte. İkili buldukları her fırsatı birlikte geçiriyor. Fatih İçmeler, sevgilisini sık sık Trabzon’daki sette ziyaret ediyor.

“SABRET, ŞÜKRET, SEV” Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftten Fatih İçmeler, dün sevgilisiyle uçakta çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İçmeler, fotoğrafın altına “Sabret… Şükret… Sev…” notunu düştü.