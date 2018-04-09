Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün akıbeti belli oldu!

HER ŞEY BİR ŞAKADAN İBARETMİŞ

Kanal D'nin yıllar sonra tekrar ekrana getirdiği Çocuklar Duymasın, merakla beklenen yeni bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu.Dizinin bir haftadır dönen fragmanında ana karakterlerden Gönül'ün öldüğü gösterildi. Bu gelişmenin ardından yeni bölüme kilitlenen izleyici, her şeyin bir şakadan ibaret olduğunu öğrendi.