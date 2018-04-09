Geçtiğimiz gün düzenlenen Paris-Roubaix sırasında kalbi duran 23 yaşındaki bisikletçi Michael Goolaerts hayatını kaybetti.

Eurosport’un haberine göre, yarışın bitimine yaklaşık 150 kilometre kala yerde kalan Goolaerts’e ilk müdahale parkurda yapıldı.

Bir süre kalp masajı yapılan Belçikalı bisikletçi, daha sonra ambulans helikopterle Lille kentinde bulunan bir hastaneye taşındı.

Ancak yapılan tüm müdahaleler, genç bisikletçinin hayata tutunmasına yetmedi. Goolaerts’in takımı Veranda’s Willems-Crelan, sosyal medya aracılığıyla gönderdiği mesajla Goolaerts’in yerel saatle 22:40’ta yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mesajda genç bisikletçinin ölümünden tarif edilemez bir üzüntü duyulduğu belirtilirken, Goolaerts’in yakınları da düşünülerek şu aşamada konuya ilişkin başka bilgi verilmeyeceği ifade edildi.

Veranda’s Willems-Crelan’da ikinci sezonunu geçiren Michael Goolaerts, klasik sezonunun geride kalan bölümünde Dwars door West-Flaanderen’i 9. sırada, Kuurne-Brussel-Kuurne ve Driedaagse De Panne yarışlarını ise 20. sırada tamamlamıştı.