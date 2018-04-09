2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir milat olarak gördüğünün altını çizen Selvi 'Erdoğan 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlanıyor' diye yazdı.Seçimler öncesi AK Parti'de değişimin hızla devam ettiğine dikkat çeken Selvi, "AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldı: 1- Büyük kongrede yeni MKYK seçilecek. 2- Bakanlar Kurulu değişecek." ifadelerini kullandı.Selvi yazısının devamında şunları yazdı;Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor.AK Parti’de değişimi gerçekleştirip, MHP ile ittifakı sağlama alan Erdoğan, 2019 seçimleri için yeni bir oyun kuruyor.İlk turda yüzde 60 oyla Cumhurbaşkanı seçilebilmek için çalışıyor. Bunun için, muhalefette sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Dikkat ediyor musunuz şimdiye kadar bir defa bile Meral Akşener ismini zikretmedi. Akşener’i muhatap alıp, büyütmek istemiyor. Erdoğan, 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurdu. Erdoğan yüklendikçe Kılıçdaroğlu sertleşiyor, Kılıçdaroğlu sertleştikçe Erdoğan’a yarıyor. Böylece CHP Lideri’ni gaf yapmaya zorluyor.