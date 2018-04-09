İzol, Meclis Başkanlığı'na Seçildi

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirleyen MTSO’da, bugün yeni yönetim kurulu üyeleri ile meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. Önceki dönem Meclis Başkanı Mahmut Arslan’ın aday olmadığı MTSO Meclis Başkanlığı için 4 aday yarıştı. Meclis üyelerinin oyu ile belirlenen seçimler sonucunda, 38 oy ile Hamit İzol MTSO’nun yeni Meclis Başkanı oldu.Diğer adaylar Ahmet Akın 7, Hüseyin Çalışkan 26, Serhat Dövenci ise 23 oy aldı.