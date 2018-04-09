Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Nisan 2018 10:38:37 Tarihinde eklenmiştir.

İşte Erdoğan'ın övdüğü ÖSO komutanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Onlardaki o inancı görünce bir taraftan da halime üzüldüm" diyerek kahramanlığını övdüğü ÖSO komutanının kimliğine ulaşıldı. Binbaşı Y.A. dört kez yaralandı, iyileşir iyileşmez cepheye koştu. Çatışmalardan önce, "Şehit olursam ailemi Türk milletine emanet ediyorum" diyor.

İşte Erdoğan'ın övdüğü ÖSO komutanı

Azez, Cerablus ve Bab'ın kurtarıldığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 614, Afrin'in terörden temizlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise 302 şehit veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O imanı görünce kendime üzüldüm" dediği komutanlarla sahayı Mehmetçikle desteğinde PKK ve DEAŞ'a dar ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı'na istihbarat birim başkanlarının yanısıra 'dost unsurların' yöneticilerinin de yer aldığı bir heyeti kabul etmişti. Erdoğan bu kabulde kendisini duygulandıran bir ÖSO komutanını Denizli'de şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı:
 

ERDOĞAN BÖYLE ANLATTI

 
"Onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm. ÖSO'daki bir komutan çatışmalar nedeniyle birçok yerinden yaralandı ve midesini kaybetti. PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koymuş. Ama o, bu ameliyatlardan sonra durmamış, tekrar cepheye gitmiş. Bu Özgür Suriye Ordusu'na bu Kemal (Kılıçdaroğlu) denilen kişi ne diyor? 'Terör örgütü' diyor. Bu senin PKK değil, PYD değil. Bunlar benim Mehmedimle beraber düşmana, terör örgütüne karşı savaşanlar. Ve hamdolsun, bakıyorum omuzunda Türk bayrağı taşıyor..." Erdoğan'ın ÖSO'yu eleştiren CHP Lideri'ne örnek olarak anlattığı ÖSO komutanının binbaşı Y.A. olduğu öğrenildi. Y.A.'nın sıradışı hikayesi ortaya çktı.
 

REJİM SATIN ALMAK İSTEDİ

 
Babası Suriye ordusunun eski generallerinden olan Y.A., iç savaş patlayınca 'bunun ümmet adına yürütülen bir savaş olduğuna' inanarak ÖSO saflarına katıldı. Varlıklı ve güçlü bir aileden gelen Y.A. askeri alandaki ve diplomasideki yetenekleriyle savaş müddetince ön plana çıktı. Kısa sürede birçok gruptan 'bize katıl' şeklinde teklifler aldı. Mücadele azmi bakımından tüm grupların üzerinde ittifak ettiği isimlerin başında gelen Y.A, bir ara rejimin savaştan vazgeçmesi karşılığında 'para' ve 'generallik' tekliflerini bile geri çevirdi. Sahada terör örgütü PKK/PYD-YPG ve rejim safında çarpışan yabancı militanların en çok korktuğu isim olan Y.A, bölücü örgütün 'başına ödül koyduğu' ÖSO üyelerinden biri.
 

HALEP'TE DESTANSI DİRENİŞ

 
Halep'ten DEAŞ terör örgütünün atılmasında önemli görevler üstlenen Y.A, rejimin yıllar süren kuşatmasına da kafa tutan kahraman olarak tarihe geçti. Halep askeri operasyon komutanı olarak görev alan Y.A, binlerce sivili katleden rejimin Halep'i almasını gösterdiği yararlılıklarla tam 2,5 yıl boyunca geciktiren isimlerden biri oldu. Cepheden cepheye koşan Y.A, şu ana kadar Hama'dan Halep'e, Fırat Kalkanı'ndan Afrin-Zeytin Dalı muharebelerine kadar çok sayıda çatışmada bulundu. TSK'nın her iki harekâtında da 'Kolordu Komutan Yardımcısı' sıfatıyla ÖSO'ya bağlı Feylak'üş Şam birliklerine komuta etti.
 
Ailem size emanet
 
Üniformasında ÖSO bayrağı yanısıra ay-yıldız peçini eksik etmeyen kahraman Y.A, ölüme meydan okuyor. Savaşta tam dört kez ağır yaralanan ve iyileşir iyileşmez soluğu yine cephede alan Y.A, vücudundaki kurşun izlerini 'övünç kaynağım' diye tanımlıyor. Askeri yeteneği yanısıra müzakereci kişiliğiyle de öne çıkan Y.A, bu nedenle muhalefet adına yürütülen tüm görüşmelerde vazgeçilmez isim olarak heyetlerde göze çarptı. Muhalifler Y.A'sız yürütülen bir müzakerede başarıya ulaşamayacaklarına inanıyor. Y.A, o nedenle cepheye ara verip Astana ve Soçi gibi zirvelerde Yüksek Müzakere Heyetinde bulundu. Her çatışmaya şehadet için hazırlanan Y.A.'nın Türkiye'den beklentisi ise adeta bir vasiyet gibi. Y.A, "Her çatışma öncesi, şehit olursam ailemi asil ve yüce Türk milletine emanet ediyorum. Türkler ümmet adına savaş verenlerin emanetine sahip çıkar" diyor. (Yeni Şafak)
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿