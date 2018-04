İşte Erdoğan'ın övdüğü ÖSO komutanı

ERDOĞAN BÖYLE ANLATTI

Azez, Cerablus ve Bab'ın kurtarıldığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 614, Afrin'in terörden temizlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise 302 şehit veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O imanı görünce kendime üzüldüm" dediği komutanlarla sahayı Mehmetçikle desteğinde PKK ve DEAŞ'a dar ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı'na istihbarat birim başkanlarının yanısıra 'dost unsurların' yöneticilerinin de yer aldığı bir heyeti kabul etmişti. Erdoğan bu kabulde kendisini duygulandıran bir ÖSO komutanını Denizli'de şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı:"Onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm. ÖSO'daki bir komutan çatışmalar nedeniyle birçok yerinden yaralandı ve midesini kaybetti. PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koymuş. Ama o, bu ameliyatlardan sonra durmamış, tekrar cepheye gitmiş. Bu Özgür Suriye Ordusu'na bu Kemal (Kılıçdaroğlu) denilen kişi ne diyor? 'Terör örgütü' diyor. Bu senin PKK değil, PYD değil. Bunlar benim Mehmedimle beraber düşmana, terör örgütüne karşı savaşanlar. Ve hamdolsun, bakıyorum omuzunda Türk bayrağı taşıyor..." Erdoğan'ın ÖSO'yu eleştiren CHP Lideri'ne örnek olarak anlattığı ÖSO komutanının binbaşı Y.A. olduğu öğrenildi. Y.A.'nın sıradışı hikayesi ortaya çktı.Babası Suriye ordusunun eski generallerinden olan Y.A., iç savaş patlayınca 'bunun ümmet adına yürütülen bir savaş olduğuna' inanarak ÖSO saflarına katıldı. Varlıklı ve güçlü bir aileden gelen Y.A. askeri alandaki ve diplomasideki yetenekleriyle savaş müddetince ön plana çıktı. Kısa sürede birçok gruptan 'bize katıl' şeklinde teklifler aldı. Mücadele azmi bakımından tüm grupların üzerinde ittifak ettiği isimlerin başında gelen Y.A, bir ara rejimin savaştan vazgeçmesi karşılığında 'para' ve 'generallik' tekliflerini bile geri çevirdi. Sahada terör örgütü PKK/PYD-YPG ve rejim safında çarpışan yabancı militanların en çok korktuğu isim olan Y.A, bölücü örgütün 'başına ödül koyduğu' ÖSO üyelerinden biri.Halep'ten DEAŞ terör örgütünün atılmasında önemli görevler üstlenen Y.A, rejimin yıllar süren kuşatmasına da kafa tutan kahraman olarak tarihe geçti. Halep askeri operasyon komutanı olarak görev alan Y.A, binlerce sivili katleden rejimin Halep'i almasını gösterdiği yararlılıklarla tam 2,5 yıl boyunca geciktiren isimlerden biri oldu. Cepheden cepheye koşan Y.A, şu ana kadar Hama'dan Halep'e, Fırat Kalkanı'ndan Afrin-Zeytin Dalı muharebelerine kadar çok sayıda çatışmada bulundu. TSK'nın her iki harekâtında da 'Kolordu Komutan Yardımcısı' sıfatıyla ÖSO'ya bağlı Feylak'üş Şam birliklerine komuta etti.Üniformasında ÖSO bayrağı yanısıra ay-yıldız peçini eksik etmeyen kahraman Y.A, ölüme meydan okuyor. Savaşta tam dört kez ağır yaralanan ve iyileşir iyileşmez soluğu yine cephede alan Y.A, vücudundaki kurşun izlerini 'övünç kaynağım' diye tanımlıyor. Askeri yeteneği yanısıra müzakereci kişiliğiyle de öne çıkan Y.A, bu nedenle muhalefet adına yürütülen tüm görüşmelerde vazgeçilmez isim olarak heyetlerde göze çarptı. Muhalifler Y.A'sız yürütülen bir müzakerede başarıya ulaşamayacaklarına inanıyor. Y.A, o nedenle cepheye ara verip Astana ve Soçi gibi zirvelerde Yüksek Müzakere Heyetinde bulundu. Her çatışmaya şehadet için hazırlanan Y.A.'nın Türkiye'den beklentisi ise adeta bir vasiyet gibi. Y.A, "Her çatışma öncesi, şehit olursam ailemi asil ve yüce Türk milletine emanet ediyorum. Türkler ümmet adına savaş verenlerin emanetine sahip çıkar" diyor. (Yeni Şafak)