Taziyesi Olan Belediyeye Başvursun!

Viranşehir Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile ilçe ve kırsal mahallelerde taziyesi olan vatandaşlara, 20 koli bardak su desteğinde bulunacak.Konu ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Viranşehir Belediyesi olarak taziye kültürüne önem verdiklerini belirterek yeni başlatılan destek uygulaması kapsamında ilçe ve kırsal mahallelerde taziyesi olan ailelere 20 koli su desteğinde bulunacaklarını söyledi.Daha önce taziye evlerine halı, sedir, klima, demir ve hazır beton desteğinde bulunduklarını hatırlatan Çimşit, taziye evi hizmeti adı altında desteklerin devam edeceğini kaydetti.