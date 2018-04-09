Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 09 Nisan 2018 09:57:05 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan son anket sonucu yayımlandı. “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırmasına göre, AK Parti ile MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı ve muhtemel diğer ittifakların seçimde yüzde 50’yi geçemediği belirtildi.

Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül

Ankara Analitik şirketi 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırması yaptı. Bin 619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. İşte o araştırmanın sonuçları:
 

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN YOK


Sözcü'de yer alan habere göre, Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasında katılımcılara “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcılar, bu soruya şu cevapları verdi: AK Parti-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6.

KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ: ERDOĞAN 45, GÜL 6,1


Açık uçlu olarak ‘Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verildi.

ERDOĞAN'DAN SONRA İKİNCİ İSİM ABDULLAH GÜL


Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de “… Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde oy verir misiniz?” oldu. Bu soruya verilen “Kesinlikle oy veririm” cevabının oranları isimlere göre şöyle: Tayyip Erdoğan yüzde 46.4, Abdullah Gül yüzde 15.2, Meral Akşener yüzde 12.74, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12.70 ve Abdüllatif Şener yüzde 7.
ERDOĞAN'IN RAKİBİ KİM OLSUN?

Ankara Analitik'in araştırmasında, katılımcılara, “İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimi görmek istiyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya şaşırtıcı cevaplar geldi. Katılımcıların yüzde 15'i ikinci turda Erdoğan'ın karşısında Abdullah Gül'ü görmek istediklerini söyledi. Gül'ü yüzde 14'le İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüzde 11.9'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.
 
AK PARTİLİ SEÇMENİN YÜZDE 4,3'Ü "ERDOĞAN'A HİÇBİR ŞEKİLDE OY VERMEM” DİYOR

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de AK Parti ve MHP seçmeninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin kararı oldu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına AK Parti seçmeninin yüzde 4.3'ü “Hiçbir şekilde oy vermem” dedi. Yine AK Parti seçmeninin yüzde 3.8'i de Erdoğan konusunda “Belki oy verebilirim” görüşünde. AK Parti kendi seçmeni açısından yüzde 10'luk bir fire veriyor. MHP seçmenlerinde ise bu oran artıyor. Erdoğan'ın adaylığına, MHP'li seçmenin yüzde 21.5'i “Hiçbir şekilde oy vermem”, yüzde 19'luk bölümü ise “Belki oy verebilirim” görüşünde.
GÜL'E AK PARTİ DESTEĞİ

Abdullah Gül'ün aday olması halinde AK Partili seçmeninin yüzde 14.7'si “Kesinlikle oy veririm” ve yüzde 24.1'i “Belki oy verebilirim” diyerek yüzde 38.8'lik bir destek verdi. MHP'li seçmenin yüzde 15.8'i Gül'e “Kesinlikle oy veririm” derken en yüksek oran HDP seçmeninde çıktı. HDP'lilerin yüzde 41.4'ü Gül'e “Kesinlikle oy veririm” görüşünde ve yüzde 19.5'lik bölüm ise “Belki oy verebilirim” diyor.

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿