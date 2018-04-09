Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

ABDULLAH GÜL ADAYLIĞINI AÇIKLARSA...
Koru, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı üzerineyse şunları söyledi:
"Destek verebileceğim misyona sahip çıkarak adaylığını açıklasa Abdullah Gül, buna elbette sevinirim; herhalde sevinecek tek kişi de ben olmam. İki güçlü adayla gidilecek seçim ülkem için de görüntü olarak muazzam yararlı olur. Savunageldiğim çizginin her kesimden oy alabileceğini sandığım en güçlü temsilcisi, açıklayageldiği görüşlerinden biliyoruz, Abdullah Gül bugün; ama daha güçlü bir başkası bulunursa, onu da desteklerim. Eleştirenlere ve eleştireceklere tek bir sorum var: Siz bu defa neden yanımda değilsiniz?"
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