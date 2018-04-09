6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım'ın çarşamba günü ekrana gelecek bölümüne Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli çiftin ilginç alışkanlıkları damga vuracak.Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, "Kaçırmamak lazım" notunu düştü.FOX'un yarışması "Yaparsın Aşkım"a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli bir çift katılacak. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya'nın garip uyuma şekliyle izleyenleri eminim ki çok şaşırtacak...Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak: Yatağımıza Fön Makinesini AlıyoruzSaç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan'ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık'ı da şoke edecek...Youtube'dan fön makinesi sesi indirip, eşini bununla uyutmayı deneyen ama bir türlü başaramayan Oğuzhan'ın hikayesi çarşamba günü ekranda olacak. Çekimlerde şaşkınlığa uğrayan yapımcı dostlar uyardı...