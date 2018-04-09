Kasa Hırsızları,Kamerayı Hesaba Katmadı!

Paşabağı’nda, bir işyerinden çelik kasadan para çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Şubat ayında Paşabağı Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yüzlerini gizlemiş şekilde görülen 2 şüpheli, işyerindeki çelik kasayı açarak, içinde bulunan bir miktar parayı alıp, kayıplara karıştı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile E.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu sonucu E.S., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis, diğer şüpheli E.T.’yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.