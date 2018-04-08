Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

ÖLDÜRÜLMESİNİ Şİİ MİLİTANLAR ÜSTLENMİŞTİ

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YARDIM İSTEYİP, BAĞDAT'I TEHDİT ETTİ

WİKİPEDİA ÖLÜM TARİHİNİ KALDIRDI

Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in yıllarca sağ kolu olarak görev yapan İzzed İbrahim el Duri, bir video yayınlayarak yaşadığını duyurdu. El Duri'nin, 17 Nisan 2015’te, Tikrit'in doğusunda yer alan Hemrin Dağları'ndaki Allas Petrol Kuyuları yakınında, Irak Ordusu’yla IŞİD arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı.El Duri'nin cesedinin fotoğrafları Bağdat yönetimi tarafından basına dağıtılmıştı.El Duri'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, Irak Ordusu’yla birlikte savaşan Şii Asaib el Hakk Tugayları üstlenmişti. Kurduğu Nakşibendi Ordusu, IŞİD’le işbirliği yapmış ancak daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalara dönüşmüştü.O zamandan beri ölü kabul edilen İzzet İbrahim el-Duri, 3 yıl sonra adeta dalga geçercesine Facebook üzerinden videosunu yayınladı.Baas Partisi'nin 71'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Ortadoğu'daki müdahalesini kınayan Duri, Suudi Arabistan'dan da yardım istedi.İbrahim el-Duri, Baas üyelerinin serbest bırakılmaması halinde Bağdat'a savaş ilan edeceklerini de kaydetti.El Duri'nin yayınladığı videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.