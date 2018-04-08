Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

Ülkesinde büyücü ve şartlatan olmakla suçlanan ve 1959 yılında hayatını kaybeden Irlmaier'in Üçüncü Dünya Savaşı konusunda oldukça ilginç tahminleri bulunuyor. 1894 yılında doğan Irlmaier sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Kehanetleri nedeniyle bir dönem hâkim karşısına çıkan Almanadamın ölmeden önceki son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili kehanetine gelince, savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söylüyordu. Irlamaier'in Üçüncü Dünya Savaşı'na ilişkin ifadeleri arasında şunlar yer alıyor: 'Her şey barışı çağırıyor. Sonra her şey ortaya çıkar ve açık olur; Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir, büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır! Durum oldukça gergindir! Fakat asıl kıvılcım Balkanlar'da ateşlenir.

Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi!

Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden…' Kahin, açıklamalarına şunu da ekliyor: "3. dünya savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nin “Büyük Şehri” (Başkent olabilir) roketlerle yok edilecek ve Batı Bölgeleri Asyalılar tarafından işgal edilecekler. Fakat bu işgalciler geri püskürtülecekler.”