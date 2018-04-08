Olay Yaratacak İfade: Hayvan Esad!

Suriye'de kimyasal saldırının yankıları dünyada sürerken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan attığı bir tweet ile Esad yönetimini suçladı ve Suriye lideri için 'Hayvan Esad' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de dünden bu yana süren kimyasal saldırıların ardından tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Trump, Suriye lideri Beşar Esad içi "Hayvan Esad' tanımını kullandı.

Donald Trump Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde 80'e ulaşan can kaybından İran ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i de sorumlu tuttu.

Kimyasal silah saldırısıyla aralarında kadın ve çocuklarında olduğu çok sayıda insanın ölümünden Esad'ı suçlu bulan Trump, 'büyük bir bedel ödeyecek' dedi.