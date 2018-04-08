Orhan Gencebay, sağlık sorunları nedeniyle Hatay’daki Mehmetçik’e moral ziyaretine katılamadığını belirtti. İbrahim Tatlıses’in “Korktukları için gitmiyorlar” söylemi için de “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde” dediOrhan Gencebay, önceki akşam hayat arkadaşı Sevim Emre ve aile dostlarıyla Kuruçeşme Revna Balık’ta yemek yedi. Usta isim, Afrin ziyaretine de sağlık nedenlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in Hatay Oğulpınar Karakolu’nu ziyaret etmesini eleştiren ünlü isimlere, “Korktukları için gitmiyorlar” söylemine sanatçı, “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde... Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce kalbimde ritim bozukluğu oluştu. Bahar aylarında da bu ritim bozukluğu yoğunlaşıyor ve uçağa binmem sakıncalı” dedi. Ayrıca MSG’nin yeni başkanı Candan Erçetin’se “Kutluyorum, çok isabetli bir seçim oldu” dedi.