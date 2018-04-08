ABD'yi çıldırtacak bir adım daha! 'Kornet'ler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında hafta içi gerçekleştirilen 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında masaya yatırılan konulardan biri de Rusya ile savunma sanayii işbirliği oldu. Rusya’dan askeri ürün temini, ortak üretim imkanları detaylı olarak masaya yatırıldı. Toplantının ardından Vladimir Putin, “Türkiye’ye S-400 sistemlerinin sevk edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesi, askeri-teknik alandaki önceliğimiz. Hükümetler arası heyet toplantısında Türkiye’ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz” açıklaması yaptı.

ACİL İHTİYAÇ ALIMLARI ÖNCELİKLİ

Edinilen bilgiye göre, Rusya ile savunma sanayi işbirliğinde öncelikli olarak, halen Suriye ve Irak kuzeyinde devam eden terörle mücadelede ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatların idamesine yoğunlaşılması bekleniyor. Halen TSK envanterinde bulunan Kornet tanksavar füzesi başta olmak üzere acil ihtiyaç kapsamındaki alımlar gündemde. Bu tip füzelerin devamı ve idamesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Yine gerekli diğer mühimmatların tedariki, piyade silahı atış teçhizat ve araçlarına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi konusunda Rusya ile ilgili girişimler ve çalışmalar bir süredir Türkiye’nin gündemindeydi.

AMBARGOLARA ALTERNATİF

Rusya, savunma sanayiinde gelişmiş bir ülke olarak Türkiye’ye batılı müttefiklerince uygulanan silah ambargolarına karşı da güçlü bir ortak olarak dikkat çekiyor. Gelişen işbirliğiyle birlikte Rusya’nın alternatif tedarikçiler arasına daha yoğunluklu girmesi kaçınılmaz görülüyor. Başta motor teknolojisinde işbirliği fırsatları olmak üzere halen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda devam eden bazı projelerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı Rus ürün gamı önemli imkanlar sunuyor. Yine tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konular da bir süredir çalışılıyor.

Uzun vadeli projeler

Rusya’dan yeni sistem tedariki gibi konular ise ancak “uzun vadeli” işbirliği içerisinde mümkün görülüyor. Bunun temel nedeni, TSK’nın uzun süredir NATO’ya uyumlu sistemler kullanması. Dolayısıyla yeni savunma sistemleri tedariki konuları, Rus menşeili ürünlerin NATO’ya uyumunun getirdiği zorluklar nedeniyle bu sistemlerin envantere hızla alınması mümkün olmadığından, uzun vadeli işbirliği konuları olarak değerlendiriliyor.

Aynı zorluk uzun menzilli hava savunma sisteminde de yaşanacağından, S-400 tedariki projesi kapsamında da uyum çalışmaları şimdiden başlatılmış durumda.

(Yeni Şafak)