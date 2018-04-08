Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Girdi...

Hastaneden bu yönde yapılan açıklamada, ''Bağışlanan her organın yaşama tutulan bir insan'' anlamına geldiği vurgulandı ve şu bilgiler verildi:
Kişi hayatta iken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi işlemine organ bağışı denir.
2238 sayılı yasaya göre 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.
2238 Sayılı ''Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun''a göre;
Madde 14 - Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa , kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.
HER ÖLEN KİŞİDEN ORGAN NAKLİ YAPILABİLİR Mİ?
Kişi evde, sokakta veya hastanenin herhangi bir servisinde ölmüş olsa bile, böyle durumlarda nakil için tıbben uygun değildir.
Sadece yoğun bakım ünitesinde yaşam destek ünitesine bağlı ölen kişilerden organ nakli yapılır
n Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.
ORGANLAR KİMLERE VERİLİYOR
Zengin-fakir,cins, dil-din-ırk farkı gözetmeksizin
Öncelikle doku ve kan grubu uyumuna göre tıbbi aciliyet gözönünde bulundurulur.
Dağıtım işlemi ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ tarafından yürütülür.
Tüm ülkedeki acil vakalar öncelikle taranır.
Yapılan işlemler kayıt altına alınıp, belgelenir
BIRAKACAĞINIZ EN GÜZEL MİRAS, HAYATTA İKEN YAPACAĞINIZ ORGAN BAĞIŞIDIR''
Hayata yeniden merhaba diyemezsiniz
Ama dedirtebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz
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