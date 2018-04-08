Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Girdi...

HER ÖLEN KİŞİDEN ORGAN NAKLİ YAPILABİLİR Mİ?

ORGANLAR KİMLERE VERİLİYOR

BIRAKACAĞINIZ EN GÜZEL MİRAS, HAYATTA İKEN YAPACAĞINIZ ORGAN BAĞIŞIDIR''

Eyyübiye ilçesinde bulunan 850 Yatak kapasiteli Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ''Organ Bağışı ve Doku Nakli Birimi'nin hizmet vermeye başladığı bildirildi.Hastaneden bu yönde yapılan açıklamada, ''Bağışlanan her organın yaşama tutulan bir insan'' anlamına geldiği vurgulandı ve şu bilgiler verildi: