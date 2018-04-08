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Bu haber 08 Nisan 2018 12:58:35 Tarihinde eklenmiştir.

Bu kafa CHP’yi batırır

Atatürk’ün kurduğu partinin başına kaset marifetiyle getirilen Kılıçdaroğlu’nun ilk günden bu yana kullandığı hakaret ve küfür dolu üslubuna tepki yağıyor.

Bu kafa CHP’yi batırır

SANATÇILARDAN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunan sanatçılara önce ‘reziller’ sonra ‘Az bile söyledim’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Türk sinemasının ve Türk müziğinin iki duayeni Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay başta olmak üzere sanatçılardan ‘tokat gibi’ yanıt geldi.‘Duayen’ sanatçılardan ilk tepkiyi Koçyiğit verdi. Kılıçdaroğlu’nun hakaret ettiği, askerlere moral ziyareti için Hatay’a giden sanatçılar arasında kendisinin de olduğunu kaydeden Koçyiğit, uğradıkları hakaretlerden dolayı şaşırdığını söyledi.  

ADETA LİNÇ EDİLDİK 

Koçyiğit, şunları söyledi: “CHP’nin kurucusu Atatürk’ün sözlerinden sadece birini paylaşmak isterim. ‘Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız’ Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir liderin ardından, Atatürk’ün izinden gitmeye çalışan aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu’nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş bu sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir.” 

ÖLMEMİ İSTEYEN VAR!

Koçyiğit, özellikle CHP’liler üzerinden uğradıkları adeta linç gibi saldırılara da dikkat çekti: Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları -yeni çağa ayak uydurursak-  ‘retweet’ ve ‘repost’ eden binlerce kişi olacak.”

BAŞKA MİLLETİN AVI OLUR

Hülya Koçyiğit, insani değerlerin unutulduğunu ifade ederek şunları kaydetti: Elimizin altındaki klavye ile kime neyi söylemek istiyorsak öyle söylüyor, doğru olup olmadığını bilmeden paylaşıyor, çarpıtıyoruz. Sırf aynı paydada buluşulmadığı için ötekileştiriyoruz birilerini ve bunu kimi zaman edepsizce, şiddet eğilimi içerisinde yapıyoruz. Peki hoşgörümüz nerede? Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.”

DÜŞMAN BİLE BÖYLE YAPMAZ

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin, Afrin Harekatı ve sonrasında hem sanatçıları hem de Türk askerini hedef alan açıklamalarına sanatçılardan sert tepki geldi.

Yavuz Bingöl: Dünyada sanatla sanatçıyla uğraşan hiçbir bir lider iflah olmamıştır. Kaybetmiştir. Kendisinden Deniz Baykal’ın nezaketini inceliğini beklemek hataymış. 

Emel Müftüoğlu: Atatürkçülükten bahseden ve ilkelerinden bahseden birinin ülkesinin sanatçılarına rezil demesi ne kadar doğru? Demokrasiden bahseden bir siyasetçinin böyle bir şey söylemesi çok acıklı. Parayla tutsanız böyle korkunç muhalefet olmaz.  

Serkan Çağrı: Bazıları öyle kin ve nefret dolu ki; vatanına, milletine saldıran düşmandan bile daha hain.  

Erhan Yazıcıoğlu: Söz konusu vatansa, Kılıçdaroğlu dahil gerisi teferrauattır. Mehmetçikle buluşmak ne zaman rezillik oldu. 

ORHAN GENCEBAY / BURADA VATAN SÖZ KONUSU

Sağlık sorunları nedeniyle Mehmetçik’i ziyaret eden sanatçılar arasında yer alamadığına dikkat çeken Orhan Gencebay “Gizli bir el ülkemizi karıştırmaya çalışıyor” dedi. Mehmetçiğe moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Gencebay “Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur.” diye konuştu. 

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