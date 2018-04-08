Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 08 Nisan 2018 12:52:53 Tarihinde eklenmiştir.

En Çok Urfa ve Çevre İllerde Yapılıyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 40 milyonu aşkın elektrik abonesini doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme için kolları sıvadı. Kurum, Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde ses getirecek bazı değişiklikler yapacak.

En Çok Urfa ve Çevre İllerde Yapılıyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 40 milyonu aşkın elektrik abonesini doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme için kolları sıvadı. Kurum, Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde ses getirecek bazı değişiklikler yapacak. 

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek, ulaştığı değişiklikleri yazdı.

İşte, o değişikliklerden bazıları:

- KAÇAK ENERJİDE YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ: Mevcut yönetmelikte kaçak elektrik kullananlar, geriye yönelik en fazla 12 aylık tüketim üzerinden hesaplanan tutarın 1.5 katını ödüyor. Yeni yönetmelikte, hesaplanacak kaçak tutarı 3 ile çarpılacak. Tekrarı halinde 5 ile çarpılacak ve bu tutar kadar aboneden para tahsil edilecek. Mevcut yönetmelikte bu düzenleme şöyle: “Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan tüketimi, dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik kullandığı dönemde uygulanmakta olan fonsuz tarifenin 1.5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak, kaçak enerji bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir.”


- ABONE ONAYINI KANITLAMA ŞARTI: Aboneler, elektrik perakende ya da toptan satış şirketlerinin habersizce ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kendileri hakkında “serbest tüketici” sözleşmesi düzenlediğinden yakınıyordu. Bu tür şikâyetlerde elektrik şirketine, “Abonenin, sözleşme için onayını aldığını kanıtla” denilecek.

- TELEFONLA ABONELİK:Elektrik şirketleri, serbest tüketici olarak hizmet vermek istedikleri potansiyel müşterilerini telefonla arayıp telefon üzerinden abone yapabilecek. Şirketler, telefon görüşmesiyle yapacakları sözleşmelerde aboneye, “Onayınız var mı?” sorusunu yöneltecek. Bu onayın ardından sözleşme oluşturulacak. Abone ile yapılacak bu görüşmelere ilişkin kayıtların da tutulması zorunlu olacak.

- GÜVENCE İSTİSNASI: Bazı kamu kurum ve kuruluşları, elektrik aboneliği sırasında alınan güvence bedelinden muaf tutulmak üzere EPDK’dan talepte bulunmuştu. EPDK, bu konuyu da değerlendirdi. Yeni yönetmelik ile KİT’ler dışındaki devlet kurumlarından bazıları güvence bedelinden muaf tutulacak.
 

ELEKTRONİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU


Bazı aboneler, kesme-açma gibi bildirimlere ulaşamadıklarından yakınıyordu. Bu konuda, EPDK’ya çok sayıda şikâyet iletildi. EPDK, bu şikâyetleri de ortadan kaldırmak için adım atıyor. Yeni yönetmelik uyarınca aboneye bu tür bildirimler, hem yazılı hem elektronik ortamda (SMS ya da e-posta) yapılacak. Gerektiğinde telefonla da bilgi verilebilecek. Elektrik şirketi, bildirime yönelik yapılan işlemlerin kayıtlarını da saklayacak.

TELEFONLA SÖZLEŞME ONAYI


Yönetmelikle, telefon üzerinden de abonelik sözleşmesi ve serbest tüketicide ‘onayı kanıtla’ dönemi başlıyor. Ayrıca kesme öncesinde de elektronik bildirim zorunluluğu geliyor.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kamuya geçen taşeronların hakları belli oldu. Buna göre, hazirana kadar yüzde 4 zam alacak olan işçilerin mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Ayrıca, eylülde de ikramiye var.
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İstihdam teşvikleri yasalaştı, özel sektör işçi alımını hızlandırdı Halen işverenler, iŞKUR aracılığıyla 123 bini aşkın eleman arıyor
Bu numaraya dönen yanıyor!
Bu numaraya dönen yanıyor!
‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede "Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz" derken yapılacak indirim ile ilgili de "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. Çiftler ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek.
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İstihdam Seferberliği’yle işsiz sayısı her geçen gün azalırken, özel sektöre İŞKUR aracılığıyla 112 bin işçi aranıyor.
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
​Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿