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Bu haber 08 Nisan 2018 11:54:33 Tarihinde eklenmiştir.

"Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı'

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanalizasyon çukurunda debeleniyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla sanatçılarla yaptığı sınır ziyaretini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na günler sonra ilk kez yanıt verdi.

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var' diyor. Hakaret üzerine hakaret. Ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. CHP'nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım" dedi.

'Çılgın ya...'


Partisinin İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Aydın'da CHP Lideri'ne karşılık veren Erdoğan, "Biz Hatay'a gidiyoruz. Benim kongrem var. Sanatçılar, sporcularla sözleşip Reyhanlı'ya geçtik. Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var' diyor. Hakaret üzerine hakaret. Ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari" dedi.

"Sen Mehmetçik'i moralize etmeye çalışan sanatçılara bu hakaret etme yetkisini nereden aldın ya? Sen bu cephelerden hangisine gidip askerlerimizle birlikte oldun?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti; "Ben söyleyim, o teröristlerle birlikte oldu. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmetçik ile birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar ordusu ile birlikte olur. Bizimkisi çılgın ya, hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurna, klarnet diyor. Ne davul, zurnası ya. Sadece klarnet çalındı."

"Kanalizasyon çukurunda debeleniyor"


Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına yüklenmeyi sürdürerek, "CHP'nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım. Üstad böyle zastlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor." ifadelerini kullandı.

'Biz de askerde söylerdik'


Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal, sen er meydanına gelemezsin zaten. Er meydanına er olanlar gelir. Sayın Genelkurmay Başkanı ile birlikte [İbrahim] Tatlıses'in yanına oturduk. Duydum ki, Tatlıses uçakta yaylaları söylemiş. Biz askerde yaylalar yaylaları söylerdik. Biraz da kendinden bir şeyler katmış Tatlıses. Olayı aldı Afrin'den Mümbiç'e gitti. Bu bir aşktır ya. Bay Kemal bilmez. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yoktur" ifadelerini kullandı.

Partililere "Buna [Kılıçdaroğlu] dersini sandıkta verecek misiniz?" diye seslenen Erdoğan, "Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak" dedi.
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