Urfa Esnafına Hükümetten Müjde!

Ekonominin yapıtaşı esnaf, sigorta konusunda genelde şanssız. SSK’lıdan daha fazla prim ödeyerek emekli olmalarına rağmen, daha düşük maaş alıyorlar. Mali zorluklar nedeniyle işyerini kapatsa, iflas etse işsizlik maaşı alamıyor. 60 gün prim yatıramazsa ne kendisi ne de ailesi devlet destekli sağlık yardımı alabiliyor. Bunca olumsuzluklara rağmen güzel gelişmeler de var ama esnaf habersiz.

İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

İşte bu gelişmelerden ve önemlilerinden biri ‘rapor’ parası, teknik adıyla ‘iş göremezlik ödeneği’. Sosyal güvenlik reformuyla halk arasında ‘istirahat ve rapor parası’ olarak bilinen ve sadece SSK’lıların yararlandığı bu hak, Bağ-Kur'lulara da tanındı. Kendi nam ve hesabına çalışan Bağkur'lu artık iş kazası ve hastalık nedeniyle rapor alıp izin yaparsa para alacak. İstirahat parası almanın en önemli koşulu, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmek ve rapor almak. Yani grip, nezle gibi rahatsızlıklardan dolayı çalışamayan Bağ-Kur’luya para ödenmiyor. Ayrıca, Bağ-Kur'lunun rapor aldığı günden önceki 90 günlük sürede prim borcu olmamalı. Yasaya göre; şirket ortağı olan Bağ-Kur’lu rapor parası alamazken, muhtarlar, esnaf ve tüccarlar bu paraya hak kazanıyor.

KİM NE KADAR ALIR?

İstirahat parası, kazanca yani aylık ödenen prime göre belirleniyor. Ödeme, raporun alındığı üçüncü günden itibaren başlıyor. En düşükten prim ödeyen esnafın günlük rapor parası ayakta tedavide 39.50 lira, yatarak tedavide 29.62 lira. Buna göre 10 gün raporu olan esnaf SGK’dan en düşük 237 lira alabilir. Bağ-Kur’lu, rapor parası alabilmek için rahatsızlığı geçince 3 gün içinde SGK’ya bildirim yapacak.

Para nereye yatıyor?

Rapor paraları, rapor bitim tarihinden itibaren 20-45 gün arasında ödeniyor. Para, her ayın 8-14’ü arasında Ziraat Bankası’na yatıyor. Kesin tarihi öğrenmek için ‘Alo 170’i arayabilirsiniz. Ayrıca, ‘turkiye.gov.tr’ (e-devlet) üzerinden önce SGK hizmetlerini, ardından ‘4A/4B iş göremezlik ödemesi görme’ seçeneklerini tıklayarak sorgulama yapabilir ve ne kadar rapor parası alacağınızı görebilirsiniz.