Devletten 785 Tl Destek,İşte Şartlar!

ÜÇ ŞART BULUNUYOR

483 LİRA GELİR SINIRI

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

BAKICIYA DA YARDIM VAR

AKRABA YA DA VARİSİ

BAŞVURU YERİNE DİKKAT!

Devlet, 65 yaşın üzerindekilere 3 ayda bir maaş ödüyor. Yeni zamla birlikte bu aylık 785 lira oldu. Destek geçen yıl 618 bin yaşlıya ödendi.Sosyal güvencesi olmayan veya maaş alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Maaş almaya aday olan kişi daha önce ailesiyle beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle artık kişiler çocuklarıyla beraber değil sadece kendisi ve varsa eşiyle değerlendirilecek.65 yaşını doldurmak, maaş için aranan ilk şart. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli maaşı veya dul-yetim maaşı almayacak. Herhangi bir işte çalışmıyor olacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Gelir nedeniyle çoğu kişi bu maaşı geçen yıl alamadı. Ancak 1 Ocak’tan sonra gelir şartında da kolaylık sağlandı.Gelir şartı asgari ücretle her yıl belirleniyor. Ocak itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 483.63 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Geçen yıl bu sınır 423 liraydı. Şimdi gelir sınırına takılanlar da başvuru yaparak yaşlılık maaşı alabilecek. Aylıklar mart, haziran, eylül, aralık olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde ödeniyor. 785 lira olan ödeme mart, haziran, eylül, aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yapılıyor.- Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.- Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.- Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.- İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgesi alınacak.- Alınan belgeler 'SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.- SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp alamayacağınıza karar verecek.- 65 yaş aylığı başvurusunun yaşlının yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak.Aynı çatı altında yaşayıp da hasta ve yaşlına bakana da maaş ödeniyor. 700 bin kişinin aldığı aylığın bugünkü tutarı 1085 lira.Hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1085 lira bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere (örneğin; yemeğini yiyemeyen) bakanlar bu maaşı alabiliyor.Maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması ya da yasal vasisi olması gerekiyor. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart. Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.Parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların sağlık raporunda ağır engelli ibaresi bulunması halinde yakınlarına bakım aylığı ödeniyor. Evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuru yapılması gerekiyor. Evde bakım aylığı Temmuz’da 1105 liraya çıkacak.