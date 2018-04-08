AK Parti Hilvan Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Hilvan Belediyesi konferans salonunda yapılan kongreye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Başkanı Mustafa Cidir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemil Çadak, Faruk Bayuk, Bahattin Yıldız, İbrahim Kaymaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi, Hilvan AK Parti Eski Başkanı Hanif Düzme, Eski Kadın Kolları Başkanı Aysel Göncü, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Hilvan'da kadınların güçlenip gelişmesine yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Hilvan belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, belediye olarak yaptığımız tüm çalışmalarda kadınları göz önünde bulundurup çalışmalara ortak ettik. Gerek sosyal ve gerek ekonomik hayatta söz sahibi olmaları için el ele verip birlikte çok daha çalışacağız. Demokrasimizin kahramanları ve Türkiye'nin gücü olan kadınlarımızın örgütlenmesi, vatana millete faydalı ve katılımcı olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile bugün yapılan kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni eder, yeni yönetime başarılar dilerim dedi.Kongrede konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri' de özellikle kadın eğitiminin önemine vurgu yaparak, anaların ağlamaması için, daha çok acı çekip gözyaşı dökmemeleri için, aile olarak çocukların mutlaka eğitilmesi ve bazı değerlerle yetiştirilmesi gereklidir şeklinde konuştu.AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, emeklerinden dolayı önceki yönetime teşekkür ediyorum. Yeni süreçte görev alacak AK kadınlarımıza başarılar dilerim dedi.