Urfalı Gençlerin,Ağabeyi Yılmaztekin'den,Gençlere Nasihat!

“Ellerini değil gövdelerini taşın altına koydular”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Kemalettin Yılmaztekin, geçmiş dönem Türkiye’sinde sadece oy deposu olarak görülen gençlerin AK Parti ile birlikte adeta siyasetin gözbebeği ve asli unsuru haline geldiğini söyledi.Milletvekili Yılmaztekin, Şanlıurfa İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi için geldiği memleketinde gençlerle buluştu. “Siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor” sloganıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Yılmaztekin, AK Parti’nin gençliğe verdiği öneme vurgu yaptı.

Yüreğinde Türkiye sevdasını taşıyan AK gençlerin ülke yönetimine daha fazla söz sahibi olduğunu ve kendilerine güvenleri de hiçbir zaman mahcup etmediğini belirten Yılmaztekin, “Kendi kaderini Türkiye'nin kaderinden ayrı görmeyen AK Gençler; dinamizmi ve değişim potansiyeli ile yeniden dirilişimizin kaynağı olmuşlardır. Gençlerimiz bu uğurda ellerini değil; gerekirse gövdelerini taşın altına koyarak, liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmişlerdir. Bu azim ve inançla gecegündüz demeden, kararlılıkla durmadan koşacak, uzakları yakın, zorları kolay kılacaksınız. Karşına çıkan bütün engelleri aşmak için imanına sarılacak, hak bildiğin yoldan asla dönmeyeceksin. Geçmişte yapılan baskı, şiddet ve zorlamalar hatırına geldiğinde bunlar seni kamçılayacak. Bu tür dayatmaların yaşanmadığı bir Türkiye için bıkmadan, usanmadan yılmadan çalışacaksın. Unutmamalısın ki bunları senden beklemek, haksızlığa, adaletsizliğe uğramış, sindirilmiş bütün mazlumların hakkıdır. Sen yorulursan, görevini ihmal edersen, sadece bu topraklardaki mağdurlar değil; bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar yıkılır. O zaman koşmalısın; ciğerlerin patlayana, kalbin kan pompalamaktan yorulana, damarların çatlayana kadar koşmalısın. Çünkü sen 12 Eylül'ü, 28 Şubat’ı, 27 Nisan'ı ve 15 Temmuz’u yaşamış bir milletin dimdik ayakta durmasına vesile oldun. Şimdi o ümit var ettiğin milyonlara, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, bölgesinde ve küresel ölçekte güçlü bir Türkiye borçlusun” diye konuştu.