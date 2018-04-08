Urfalılar Sözlerine Sadık Değil!

BORÇLU BİRLİKLERİN ÜYELERİ BOŞUNA EKİM YAPMASIN!

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da geçmiş dönemlere ait borcu bulunduğu halde tüm uyarılara, tanınan kolaylıklara ve Bakana verdikleri sözlere rağmen elektrik borcunu ödemeyen sulama birliklerinin elektriğini kesmekten başka çarelerinin kalmadığını duyurdu.





Borcu olan çiftçilerin sulama sezonunda sıkıntı yaşamamaları için Sulama Birliklerini geçmiş dönemlerden kalma milyonlarca liralık elektrik borçlarını ödemeleri konusunda çok önceden defalarca uyarıldığı vurgulanan Dicle EDAŞ açıklamasında şöyle denildi:



''Şanlıurfa'da başta Yalınlı Onortak, Topçu Gündaş ve Güzelyurt sulama birlikleri olmak üzere, borcu bulunan tüm birlikleri, geçmişe ait elektrik borçlarını ödemeleri için bir kez daha uyarıyoruz. Bu birliklere, üyeleri zarar görmesin diye birçok kez uyarıda bulunmanın yanında süre tanıdık, kolaylık sağladık. Son olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın araya girmesiyle, birliklere ödeme yapabilmeleri için bir kez daha ek süre tanıdık. Ancak iyi niyetli ve sabırlı tüm bu girişimlerimize rağmen bazı birlikler borçlarını ödememekte kararlı görünüyor. İlgili yasalar ve mevzuata göre, birliklerin elektriklerini kesmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Borçlu birliklerin üyelerinden, yaşanacak bu durumdan zarar görmemeleri için ekim yapmamalarını öneriyoruz''