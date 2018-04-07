Toplu Taşıma Sendikası Şanlıurfa'da Kuruldu

81 İLDE TEŞKİLATLANIYORUZ

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Şanlıurfa Şube başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu, 6 Nisan 2018 günü gerçekleştirildi… Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Taş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış ve genel kurula, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Başkanları, Şube Başkanları, Oda Başkanları, STK temsilcileri, Halk Otobüsleri ve Minibüs Kooperatif yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanlığı binasının açılış kurdelesi Genel Başkan Kemal Çetin ve başkanlar tarafından beraberce kesildi…Şanlıurfa Öğretmenevi salonunda yapılan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Şanlıurfa 1. Olağan Kongresine yoğun bir katılım oldu… Demokrasi şöleni yaşanan Genel Kurulda, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanlığına, şubenin kurucu başkanı Mustafa Taş’ın başkanlığındaki liste oy birliği ile seçildi.Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Şanlıurfa ‘da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi…Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlandıklarını ve sendika şubelerini açmaya devam ettiklerini ifade eden Genel Başkan Kemal Çetin, “Bu onurlu, bu kutlu, bu özverili hak, adalet, ekmek, emek, demokrasi mücadelemizi başlatan, içerisinde bulunan, omuz veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum…Türkiye toplu taşıma işverenleri sendikamızın şubelerinde, olağan genel kurullarımız büyük bir coşku ile devam ediyor…Bugün, Şanlıurfa şubemizde gerçekleştirdiğimiz kongremizin heyecanını yaşıyoruz…Türkiye toplu taşıma işverenleri sendikamızın Şanlıurfa şubesinin 1. Olağan kongresi ülkemize milletimize ve sendikamıza hayırlı uğurlu olsun.” Dedi…