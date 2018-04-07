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Bu haber 07 Nisan 2018 12:12:24 Tarihinde eklenmiştir.

Sert Açıklama;Bakana Verdikleri Söze Sadık Kalmadılar

SÖZ VERDİKLERİ HALDE ELEKTRİK BORCUNU YİNE ÖDEMEDİLER

Sert Açıklama;Bakana Verdikleri Söze Sadık Kalmadılar

Tarımsal sulamada yıllara dayanan elektrik borcunu ödemedikleri halde her fırsatta mağdur olduklarını ileri süren çiftçiler, Dicle Elektrik’in son 3 ayda 3 kez ek süre tanımasına ve kente kadar gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya verdikleri söze rağmen 400 milyon lirayı aşan borçlarını yine ödemediler. Fakıbaba liderliğinde yapılan toplantıda alınan karara göre ek süre boyunca kesinti yapmayan Dicle Elektrik, süre bitiminden itibaren borçlu çiftçilerin elektriğini trafolarından kesmeye başladı.

Mardin’de binlerce çiftçinin 2016 ve öncesine ait tarımsal sulamada kullandıkları ve zamanında ödemedikleri elektrik borcu 400 milyon liranın üzerinde. Dicle Elektrik Dağıtım zor durumda olduklarını iddia eden çiftçilere 2018 başından bu yana tam 3 kez ek süre tanıdı. Ancak elektriklerinin kesilmemesi için daha önce birçok kez ödeme sözü veren, hasat yaparak ürünlerini sattıkları ve kazanç elde ettikleri halde özellikle elektrik borçlarını ödemeyen çiftçiler, kendilerine tanınan tüm ek sürelere rağmen yine borçlarını ödemedi. 
 

Bakana Verdikleri Söze Sadık Kalmadılar

 

Borç nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçilerin konuyu taşıdıkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, büyük bir duyarlılık göstererek Ak Parti’nin bölge milletvekilleri ile birlikte Mardin’e gelerek burada çiftçi örgütleri ve Dicle Elektrik yetkilileri ile görüşmüştü. Düzenlenen toplantıda çiftçiler, 1 hafta içerisinde borçlarını ödeyeceklerine dair bakana ve beraberindeki heyete söz vermişti. Dicle Elektrik’in bu ek sürede borçlu Mardin çiftçisine yeniden elektrik vermesine karşın, çiftçiler hem verdikleri sözü yerine getirmedi, hem de aynı dönemde Mardin’de tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı, kaçağın da etkisi ile yüzde 139 oranında arttı. Kentin tarihinde ilk kez 21 milyon kWh günlük tüketim yapıldı. 

Dicle Elektrik Dağıtım, yasalar ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı hakları kullanarak borcu bulunanların elektriğini kesmek üzere ekiplerine yeniden görev verdi. Ekiplerin sahada yaptıkları çalışmalar sonunda Mardin’in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde borcu bulunan 415 çiftçinin elektriği trafodan kesildi v. Kesilen iletim hatları ise toplandı. Yapılan uygulama sırasında 39 adet de kaçak trafo tespit edildi. 
 

Dicle Elektrik; “Helalleşmek istiyoruz”

 

Dicle Elektrik yetkilileri, “Mardinli çiftçilerimizden 2016 ve öncesine ait elektrik borçlarını ödemelerini, aynı zamanda kaçak elektrik tüketmemelerini istiyoruz. Çiftçilerimize her zaman diyoruz ki gelin helalleşelim, anlaşalım. Borcunuzu yapılandırın, biz de gerekli kolaylıkları yapalım. Bu sorunu bitirelim. Bir kez daha borçlu çiftçilerimizi, emeklerinin boşa gitmemesi için büyük kısmı 2016 ve öncesine ait elektrik borçlarını ödemeye çağırıyoruz” diyerek, borcu bulunan çiftçilere bir kez daha çağrı yaptı.

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