Ak Parti Harran Ve Akçakale Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Mülakatları Yapıldı

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Harran ve Akçakale ilçelerinde partisinin kadın kolları teşkilatının yönetim kurulu üyeliği adaylığı mülakatlarına katıldı.Şanlıurfa’yı ilçe ilçe gezerek Kadın Kolları teşkilatlarının yönetim kurulu üyelik adaylığı mülakatlarına katılan Başkan Güven’in bugün ki durağı ise Harran ve Akçakale ilçeleri oldu.Başkan Güven, iki ilçe de Harran Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter ve Akçakale Kadın Kolları Başkanı Hacer Tankuş ile birlikte yönetim kurulu adaylarını dinledi.Başkan Güven, yaptığı açıklama da süreci adil ve hakkaniyet içerisinde yürüttüklerini söyledi. Güven ‘’Süreç, partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun’’ dedi.