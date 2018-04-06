Taşeron İşçi,Müjdeli Haberi Bekliyor,Kolay...

900 bini aşkın taşeron işçisi 90 günlük bir çalışma sonucunda 2 Nisan tarihinde yıllardır mücadelesini verdiği kadroya kavuştu. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu düzenleme ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklama sonrası işçi ve aileleri, tam anlamıyla bayram havası yaşadı. Kimi kadroya geçişini pasta keserek; kimi ise halay çekerek kutladı. Devlet güvencesine geçen binlerce çalışan şimdi ne kadar maaş alacağını ve zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

‘KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİLDİ’

Taşeronla ilgili meşakkatli bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; yaşanan sürecin kolay olmadığına işaret etti. Düzenleme için hükümete teşekkür eden Atalay, maaşlarda yapılacak olan zamma dikkat çekerek, “696 Sayılı KHK’nin 127. maddesinde; ‘Yapılacak zamlar için 2020 yılına kadar en son yapılan Yüksek Hakem Sözleşmesi’ne bakılır diyor. Maaşlara 6 ayda bir yüzde 4 zam verileceği ifade ediliyor” diye konuştu.



‘ENFLASYON ALTINDA KALMAMALI’

Yetkili ve ilgili kurumların her ortamda ‘çalışanlara enflasyonun altında ücret vermeyeceğiz’ sözlerini hatırlatan Atalay, “Ancak Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği ücrete göre taşeronda çalışanlar enflasyonun altında ücret almış olacaklar” bilgisini verdi. Atalay, “Ücretlerin enflasyonun altında olmaması gerekiyor. Buna çalışma bakanlığının müdahale etmesini istiyoruz. Milletin beklediği esas can alıcı nokta bu” dedi.

MÜJDELİ HABER BEKLİYORLAR

Birtakım eksikliklerin yaşandığını kaydeden Atalay, “15 yıla yakın taşeronda olan asıl iş yapıp kadroya giremeyen 60-70 bin çalışan var. Bu kişiler de devletten müjdeli bir haber bekliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Atalay, bakanlığın güvenlik soruşturmasına takılan işçilerle ilgili de titiz bir araştırma yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

YENİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, düzenlemeyi Cumhuriyet tarihinde çalışma hayatını ilgilendiren en büyük reform olarak adlandırdı. Süreçte geniş kapsam ve kısa sürede gerçekleştiği için birtakım eksiklerin yaşandığını ifade eden Arslan, “KİT’ler ve benzeri durumda olan çalışanlarında buna dâhil edilmesini istiyorduk. Bu eksiklerin giderilmesi konusunda HAK-İŞ olarak 2 Nisan’dan itibaren hükümet ve bakanlık nezdinde de ciddi bir çalışma başlattık” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞANLARA MORAL OLDU

Mağdurların sayısal olarak ayrıntılı bir şekilde tespitini yapmaya devam ettiklerini ifade eden Arslan, “Bu eksiklikleri tamamlayıp mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Sürdürülen çalışmanın işçilere büyük moral sağladığına dikkati çeken Arslan, “Çalışanlarımız bundan sonra kamuda daha verimli ve kaliteli hizmetlere imza atacak” şeklinde konuştu.

Yeni Şafak