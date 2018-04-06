Urfa'da Toplanıp Koruma Altına Alınacak!

Saraçoğlu, yapılan incelemenin ardından şu açıklamayı yaptı:
''Enerjisiz bir yaşam sürdürülebilir ama tohumsuz bir yaşam Asla düşünülemez özellikle ata tohumlarımız bizim genetik kaynaklarımızdır bu genetik kaynakların çok iyi korunması gerekiyor. Bunlar paha biçilmez değerlerimizdir yapılacak şey bu tohumları genetik kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliklerimizi kaynaklarında korumaktır. Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeyiz burada inşallah nisan ayının sonunda ata tohumlarımız civardaki köylülerden toparlayarak koruma altına alacağız. Bunlar sebze tohumu, tahıl tohumu ve baharat tohumlarıdır dolayısıyla Anadolu’yu arşınlayan yabancılar nice bitkilerimizi ve tohumlarımızı götürdüler artık buna bir dur demenin zamanı gelmiştir geç bile kaldık biran önce bunları topluma geri kazandırmak zorundayız. bugünkü temaslarım sonucunda Harran ovasını görünce o kadar duygulandım ki Fatik ve Tektek dağları arasında genişliği 50 km uzunluğunda 70 km olan bir vadi öyle yerler gördüm ki derinliği 15 metre dünyanın neresinde var böyle güzel toprak dolayısıyla bunların kıymetini çok iyi bilmemiz lazım''
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