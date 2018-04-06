Urfa'da Toplanıp Koruma Altına Alınacak!

Şanlıurfa programı kapsamında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr.İbrahim Adnan Saraçoğlu, TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya, BÜGEM Genel Müdürü Dr. Müslüm Beyazgül ve beraberindeki heyet GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Talat Demirören ve Tektek Araştırma İstasyonunda incelemelerde bulundu.Saraçoğlu, yapılan incelemenin ardından şu açıklamayı yaptı: