Yok Artık,Birbiriyle aldattığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı!

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı.BBC Türkçe'nin Times gazetesinden aktardığı haberine göre, aldatıldıklarını anlayınca internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.Polis raporuna göre kadınlar adama tokat atıp hakaret etti, makasla tehdit edip adamın başına vazo fırlattılar. 27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü. Kadınlar eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak.Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu. Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.