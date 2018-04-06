24 Afrika Büyükelçisi Ve Diplomatları Hilvan'da!

Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından GAP'ta oluşan ekonomik ve sosyal kalkınma deneyimini Afrika ülkeleri ile paylaşılması amacıyla Afrika ülkeleri büyükelçilerine yönelik 'GAP Deneyim Paylaşımı' programı düzenlendi. Program kapsamında Hilvan'a gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Cibuti, Gine, Burkina Faso, Burundi, Tanzanya, Gana, Etiyopya, Cezayir, Moritanya, Senagal ve Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlardan oluşan 24 kişilik heyet, Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'in katılımıyla Hilvan'a ziyarette bulundu.Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile ilçe protokolü tarafından karşılanan heyet, ilk olarak Bağlar Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu'nun 'Z Kütüphanesi''nin açılışına katıldı. Ardından, Hilvan Belediyesi Bilgi Evi'ne geçip buradaki açılışa katılan heyet, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.