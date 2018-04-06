Urfa'dan Afrin'e Yardım!

Karaköprü ilkokulundan Afrin'e yardım eli...Şanlıurfa Valiliği ve İnsani Yardım Platformu tarafından hazirlanan Afrin'e yardım kampanyasına Karaköprü ilkokulu öğrenci ve öğretmenlerinden büyük destek. Öğrencilerine yardımlaşma duygusunu vermeyi ilke edinen Karaköprü İlkokulu bu kampanyayla birlikte Afrinde yükselen yardım çığlıklarına sessiz kalmadı.Öğrenci aileleri ve öğretmenler tarafından toplanan 138 adet koli insani yardım platformu temsilcilerine teslim edildi. Ayrıca minik kalplerin harçlıklarından arttırdıklarí 210 TL ise Afrine ulaştırılmak üzere bankaya yatırıldı.