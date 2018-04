Yok Artık,Nereye Gidiyor Bu İnsanlık!

M.K ile genç adam E.K., 2012 yılında evlendi ve bir yıl sonra da bir kız çocukları oldu. Ancak kısa sürede çift arasında geçimsizlik baş göstermeye başladı. İddiaya göre kayınpeder Yaşar I. tam da bu dönem damadı E.K'ye karşı duygusal ilgi duymaya başladı. Zamanla bu ilgi aşka dönüştü.Sözcü'den Şeyma Ulusoy’un özel haberine göre; kayınpederinin damadına karşı bu yaklaşımından dolayı karı-koca olan M.K. ile E.K.'nin evliliği de sarsılmaya başladı. Evde sık sık yaşanan tartışmalar yüzünden M.K. çocuğunu da alarak, kocasının aşkının yani babasının evine gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ayrı yaşamaya başlayan çift boşanma kararı aldı.Henüz boşanma davası açılmadan önce kayınpeder Yaşar I. 2016 yılının Ağustos ayından Eylül ayına kadar damadına duygusal anlamda ilgi duyduğunu, kendisini deliler gibi sevdiğine ilişkin telefon mesajları gönderdi.Damadında karşılık bulamayan kayınpeder “Sana hakkımı helal etmiyorum, ömrün boyunca sevgiye muhtaç yaşa, karşılık göremese de sevgimin yerini birileri alır. Allah şahit ben 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim” mesajını attı.Boşanma davası açıldıktan sonra da M.K. 3 yaşındaki kızıyla babası Yaşar I.'nın evine taşındı. Aşkına karşılık bulamayan çılgın kayınpeder Yaşar I., damadını kızdırmak ve öç almak için sergilediği iğrenç oyuna torununu da alet etti. Yatakta yarı çıplak torunuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden damadı E.K.'ye yolladı. Bunun üzerine damat fotoğraflarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.Avukat aracılığı ile savcılığa verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı “Müvekkilim ve eşinin 3 yaşında bir kız çocukları vardır. Müvekkilim sürekli evden kaçan, eşinin, çocuğu da alıp kendi ailesinin yanına götürmesine ve orada kalmasına her ne kadar karşı koymaya çalışsa da engel olamamış, bu süreçte kendisi de darp edilmiş ve bir çok kez de haksızlığa uğramıştır. Şüpheli kayınpederin cinsel eğilimi belli olmamakla birlikte müvekkilime yani damadına karşı cinsel ve duygusal bir ilgi duymaktadır. Zaten boşanma davasının temelindeki konu da şüpheli kayınpederin müvekkile karış bir duygusal ilgi duyması, sürekli cinsel anlamda taciz etmesi ve boşanma davasının davalısı M.K.,nin de bu durumu bilmesine karşılık eşinin destekçisi olmayıp, kendi babası Y.I'nın yanında yer almıştır.”Dilekçenin devamında kayınpederin damadına karşı giriştiği öç alma oyuna torunun nasıl alet ettiği ise şu şekilde dile getirildi; “Şüphelinin, çocuğuna karşı olan ahlaksız ve vücut bütünlüğünü ihlal eder nitelikte ve müvekkilimi kışkırtmak amaçlı olarak çocuğu ile çıplak halde fotoğraf çekilmesi, küçük çocuğun dudağından öpmesi ve üstelik bu anda 3 kişinin de fotoğraf çekerken yanlarında olması… Küçük çocuğun cinsel istismarı şüphesini tarafımızda doğurmaktadır”Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından kayınpeder Yaşar I. hakkında torununa karşı “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık kayınbaba Yaşar I. “Ben 50 yaşındayım. Benim torunumdur. 5 çocuğum vardır. Ayrıca 5 tane de torunum bulunmaktadır. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Huzurdaki E. K.'nin kızımla aralarında boşanma davası vardır. Beni ve kızımı ağır ithamlarla suçlamıştır. Ayrıca beni eşcinsellikle itham etmiştir. Kızım da kendisini bu şekilde itham etmiş ve kızım daha sonra bana sığınmıştır. Boşanma davası açıldıktan 4 ay sonra böyle bir suçlama yapıldı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim Facebook'um o zaman hacklenmişti. Ayrıca android telefon kullanmıyordum.” diyerek suçlamaları kabul etmedi.Müşteki olarak davada yer alan küçük kızın annesi, babası hakkındaki suçlamaları reddederek; “Sanık benim babamdır. Katılan E.K. de benim eski eşimdir. Halen boşanma davamız da devam ediyor. Kızımın velayetini alabilmek için babama böyle bir suç atmış kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ayrıca kızıma da herhangi bir istismarı yoktur. Benim babamdan şikayetim yoktur. Babama iftira attığı için eşimden şikayetçiyim. Benim kızıma bir şey olsa bütün sorumluluğu bendedir. Kesinlikle böyle bir olay olmamıştır . Ben onun annesiyim öyle bir şey olsa çocuğumu korurum” dedi.Mahkeme tarafından şikayete konu fotoğraflar kendisine gösterilen anne M.K., fotoğraflara şu şekilde açıklama getirdi; “2015 yılında bu fotoğrafları kendisi çekti. Babamın dalağı yoktur. Bu nedenle rahatsızlandı. Yatak odasında yatıyordu. Vücudunda yaralar çıkmıştı. Ben annemlerle kahvaltı hazırlıyordum. Hatıra olsun diyerek fotoğrafını çekmiştir. Olay bu şekilde olmuştur.”Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada damat E.K. beş yıldır evli olduklarını ve evlilikleri sırasında tartışmanın genelde eşinin babasının aralarını bozması yüzünden çıktığını belirterek şunları söyledi, ‘' Eşimin babası farklı telefonlardan arayarak sürekli kızına ‘Kocan seni başka erkeklerle aldatıyor’ diyerek eşcinsel olduğumu ima ediyordu. Ben eşime ‘Savcılığa gidelim telefonda mesaj kayıtları var’ dedim. Ancak eşim telefondaki mesajları sildi. İş yerinde de aynı söylentiyi yayarak beni rezil ettiler. Birkez yine eşimle bu durumlar yüzünden tartıştık kayınbabam yine ‘Seni seviyorum sizi ayıracağım , kızıma her şeyi yazacağım' şeklinde mesajlar attı. Bu mesajları ve cinsel tacizleri karakola giderek şikayetçi olmak istedim ama eşim şikayetçi olmadı. Eşim yanımda olursa başaracağıma inandım. Aileme bile anlatamadım söylediğim zamanda eşim bütün mesajları silmişti.Eşimin babasının beyanları doğru değildir. Mesajları kendisi atıyordu.”Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık kayınpeder, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan delil yetersizliğinden beraat ederken, damat E.K.'ye karşı işlenen cinsel taciz suçunun da 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmedildi.Kayınpeder Y.I.'nın damadı E.K'ye sosyal medya üzerinden attığı iddia edilen mesajlar;“Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum.”“Bilmiyorum sana ben kavuşur muyum sevda.”“Kendine iyi bak içinde sevgi olmayınca zorlamanın bir anlamı olmuyor. Benim sevmem sadece bu sevgiyi ayakta tutmaya yetmez. Telefonu açtığındaki ses tonu bana karşı içinde hiçbir şey olmadığı gibiydi. Rahatsızlık verdim benimki aptallıktı. HOŞCAKAL.”“Doğum günün kutlu olsun sen sevmesen de ben seviyorum seni”“Yaşatacak da sensin şimdi bitirecek de sensin. Sen ne hatalar yaptın bir düşün. Ama şunu unutma inan veya inanma 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim. Sevdim be tosunum.”“Tek bir cevap paşam valla ne kırılırım ne de kızarım, sadece suçu kendimde bulurum. Bitir bu acıyı öyle ya da böyle.”“Sevgi görmüş olsan onun bunun kucağında gezmezsin. Allaha havale ettim bir gün o kadar pişman olacaksın ki istesen de yanında olmayacağım. Bugünkü tarihi unutma bendeki sevgiyi bitirdiğin tarih bu tarih.” (SÖZCÜ)