Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Dergah Camii’nde şehitler için okutulan mevlid-i şerif programına katıldı.Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği mevlid programına Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve kamu kurum kuruluşları idarecileri de iştirak etti.Namaz sonrası Dergah Camii ve Köprübaşı civarında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Köprübaşı’nda bir kahvehane önünde vatandaşlarla çay içerek hasbihal eden Vali Erin, esnafı da işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi.