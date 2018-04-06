Nihat Hatipoğlu'ndan Net Açıklama,Kesinlikle Haramdır!

ATV ekranlarında yayınlanan programında izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu'na "Kadın, regl döneminde kocasıyla birlikte olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi."Kadın adetliyken yemek yaptırılmaz, su doldurtulmaz" anlayışının İslam'la yakından uzaktan alakasının olmadığını belirten ünlü ilahiyatçı, "Bunlar çok çirkin gelenekler. Bu geleneklerin dinle hiçbir alakası yoktur. Bu eski dinlerden gelen ve bize de sızmış olan kötü geleneklerdir. Regl olan bir kadının sadece ibadet noktasında sorumluluğu yoktur" dedi.Kadının regl olduğu dönemde kocasıyla birlikte olup olamayacağı sorusuna da yanıt veren Hatipoğlu, "Kadının adetliyken kocasıyla ilişkiye girmesi haramdır" şeklinde konuştu.