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Bu haber 06 Nisan 2018 22:12:43 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Tigem İçin,Urfa'ya Geldiler!

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) arazilerine yerleşen göçerlerin durumu, işletme hakkında bilgiler alınması ve işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Şanlıurfa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) başkan ve üyeleri, Şanlıurfa Valiliğine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ceylanpınar Tigem İçin,Urfa'ya Geldiler!

KİT Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile Milletvekilleri Halil Eldemir, Tahir Öztürk, Fahrettin Oğuz Tor, Abdullah Öztürk, Ahmet Tan, Mustafa Şahin, Mehmet Erdoğan, Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Aslan, Halis Dalkılıç, Nevzat Ceylan, Zekeriya Birkan, Salih Çetinkaya ve Oktay Çanak’tan oluşan komisyon, Valilik toplantı salonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya geldi.
 Komisyonun ziyaret amacının TİGEM arazilerinin etkili ve verimli kullanımına yönelik bir çözüm arayışı olduğunu belirten Vali Erin, “Biz de idare olarak, komisyonumuzun yapacağı incelemeler sonrası yapacağı tespitler ve çözüm önerilerini kamu idaresi olarak tatbik etmekten kesinlikle tereddüt etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Komisyon üyelerine Şanlıurfa’nın sosyo-ekonomik durumu, kamu yatırımları ve benzeri konularda bilgiler veren Vali Erin, iki gün sürecek çalışma ziyaretinin faydalı olmasını temenni ettiğini belirterek, “Sizin gözlemlerinizden bize aktaracağınız her konuyu değerlendirmek ve bundan istifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Kendilerine bağlı kurumları inceleyip, denetlediklerini belirten TBMM KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir ise, komisyon faaliyetlerinin genelde Ankara’da yürütüldüğünü ifade ederek, “Bu dönem alt komisyon çalışmalarını da Ankara’da tamamladık. Ama komisyonumuz gerekli gördüğü, ihtiyaç hissettiği zaman kurumlarımızı yerinde de görüp incelemeler yapıyor. Bu vesileyle TİGEM’i incelemek için bugün Şanlıurfa’ya geldik. TİGEM bizim için çok önemli bir kuruluş. Türkiye için önemli bir kuruluş. 1 milyon 600 bin dekarı aşkın, yarısı sulanabilir arazisiyle gerek tohumculuk, gerekse damızlık hayvan yetiştirmesi bakımından Türkiye için çok önemli bir kurum haline geldi. Önemi de her geçen gün artıyor. Kurum neler yapıyor, ne ekiyor, ne biçiyor, damızlık yetiştirmesi ne durumda diye ve kurumun Şanlıurfa’da daha etkin olması ve kapasitesini daha nasıl artırabiliriz diye tespit etmek için buraya geldik. Göreceğimiz çalışmalar için teşekkür edecek, eksiklikleri not alarak Tarım Bakanlığımıza, hükümetimize tavsiyelerde bulunacağız” dedi.

TİGEM’in güzel faaliyetleri olduğu kadar sorunlarının da bulunduğunu bildiklerini kaydeden Aydemir, “Sorunların çözüm yollarını hükümetimiz, bakanlarımız ve Sayın Valimiz ile birlikte arayacağız ve inşallah sorunları çözeceğiz” diye konuştu.

Bugün Şanlıurfa merkezde çeşitli gezi, inceleme ve temaslarda bulunacak komisyon üyeleri, yarın Ceylanpınar TİGEM’de çalışmalarına devam edecek.
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